Amazon ferme Liquavista : pas de couleurs pour les lecteurs ebook ?

Société créée en 2006 par Philips, rachetée par Samsung en 2011 avant de revenir à Amazon en 2013, Liquavista a eu une vie tumultueuse : Amazon vient d'y mettre un terme, en fermant la société. Des rumeurs persistantes qui circulent depuis le mois de mars sont désormais confirmées. L'avenir des technologies sur lesquelles travaillait l'équipe Liquavista reste inconnu.

La fermeture de Liquavista a été confirmée par un porte-parole d'Amazon à The Digital Reader, qui rapporte l'information. Pour le moment, il est difficile de savoir si l'équipe de la société a été absorbée par Amazon, ou encore si les technologies en développement sont récupérées par la multinationale au profit de son Kindle.

Pour rappel, Liquavista, ces dernières années, travaillait sur une technologie capable d'afficher de la couleur sur des écrans à encre électronique, qui sont pour l'instant limités au noir et blanc. L'une des innovations de l'electrowetting reposait dans la combinaison de trois couleurs, bleu, vert et rouge, pour afficher une multitude de nuances et teintes. Par ailleurs, l'electrowetting promettait des écrans flexibles et plus résistants.

Le marché des écrans à encre électronique, dominé par la société E-Ink, qui fournit la plupart des acteurs du secteur, est particulièrement difficile. D'ailleurs, les quelques sociétés encore engagées se tournent désormais vers d'autres domaines que la lecture numérique, comme la publicité ou l'affichage commercial.

Au moment du rachat de Liquavista par Amazon, en 2013, tout le monde s'attendait à voir émerger un Kindle couleur dans les prochaines années. Pour le moment, c'est toujours du domaine de la fiction : la dernière liseuse Kindle, le Paperwhite, reste toujours en noir et blanc...