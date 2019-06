Amazon, Google : les consommateurs manipulés, l'édition menacée

L’association américaine des éditeurs a rendu ses conclusions et observations à la Commission fédérale du commerce. Intervenant dans l’examen de la concurrence et de la protection des consommateurs au XXIe siècle, ces auditions portent principalement sur… les nuisances des GAFA. Et, on s’en doute, les récriminations ne manquent pas.





L’AAP s’époumone, à répéter son message : les grandes plateformes en ligne s’immiscent dans tous les champs de l’économie contemporaine. Avec pour conséquence redoutable de frapper le « marché des idées, qui risque désormais d’être sérieusement endommagé, voire de manière irréparable », plaide l’association.



En cause, « la domination sans précédent d’un très petit nombre de plateformes technologiques », assure Maria Pallante, présidente de l’AAP. « Pour atténuer cette crise et protéger l’intérêt du public, l’AAP exhorte la FTC à exercer une surveillance et instaurer une réglementation particulièrement nécessaire. »



La justice américaine

cible les GAFA



Et ce, en particulier dans le cas où ces plateformes freinent la concurrence et manipulent les informations.

À travers 12 pages d’observations — à retrouver en fin d’article — l’AAP souligne différents points : d’abord, le monopole de fait détenu par les GAFA dans la distribution de livres et la recherche d’informations sur internet. « Aucun éditeur ne peut éviter de passer par Amazon, et, pour ainsi dire, Amazon dicte les conditions économiques. Les éditeurs payant davantage pour les services d’Amazon, chaque année, et reçoivent moins en retour. »



En outre, et le problème de la contrefaçon sur le site a encore récemment fait l’objet d’attaques, cette domination généralise la vente de produits illégaux, défectueux ou encore l’apparition de fausses critiques. Autant de déconvenues pour le client, qui devient méfiant — incitant alors éditeurs et auteurs à réduire leurs investissements.

La situation de Google sur les recherches internet n’est pas différente en soi. Voire plus problématique : le modèle économique repose en grande partie sur l’accès des internautes à des informations. Qu’elles soient illégales ou légitimes n’est qu’une approche secondaire. Et ce, quand bien même Google se plie, de plus en plus, aux injonctions des producteurs.



En tout, cinq points majeurs sous-tendent le document

• le pouvoir de ces plateformes

• la menace pour la concurrence — quand elles deviennent productrices et distributrices

• le recours à des clauses abusives

• l’utilisation d’algorithmes opaques et manipulés par leurs soins

• le lien effectué entre services de distribution et services publicitaires



Enfin, l’immense collecte de données personnelles, qui sont par la suite monétisées par les propres services de ces entreprises, à des fins publicitaires justement, présente des dangers pour les éditeurs. Ces datas représentent en effet des leviers puissants sur lesquels des vendeurs comme Amazon peuvent s’appuyer, et contraindre littéralement les entreprises.



Ironie, s'il en est : le document que l'AAP diffuse est hébergé par AWS, ou Amazon Web Service, la division technologique consacrée au cloud computing d'Amazon...