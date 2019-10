Amazon met un terme au couple livre papier + ebook, MatchBook

Fermer un tuyaux pour en ouvrir d'autres ?

Entre gratuit et 2,99 €, MatchBook d’Amazon était alors inédit et concernait tout ouvrage papier acheté depuis 1995. À l’époque, plus de 70.000 titres étaient concernés, ce qui attestait d’un certain engouement de la part des éditeurs. Sauf que les temps changent.Dans un courriel expédié récemment, Amazon annonce qu’au 31 octobre, son service MatchBook prendra fin : tout ouvrage qui sera versé dans le catalogue des titres éligibles sera donc refusé.Pourquoi mettre un terme à ce produit ? Le Digital Reader émet l’hypothèse qu’en somme, cela ne fonctionnait pas, voire n’avait pas attiré l’attention de qui que ce soit. Et de rappeler surtout que d’autres modèles de ce type ont vu le jour, comme Shelfie, racheté en 2017 par Kobo, sans qu’il n’y ait depuis de suite.Possible. Mais il semble difficile de ne pas rapprocher la fin de MatchBook de l’ actuel conflit juridique autour du livre audio et de la solution de sous-titrage automatique qu’Audible (la filiale audio d’Amazon) a dans les cartons.En effet, en mettant en place un sous-titrage gratuitement offert aux utilisateurs, Amazon s’est mis à dos toute l’édition américaine. Raid punitif de la part de la firme ? Il faudrait des données chiffrées pour mieux s’en faire une idée — et avoir quelques résultats de la part des éditeurs qui y ont pris part. Surtout que MatchBook était également ouvert aux auteurs indépendants, passant par Kindle Direct Publishing.Le lien entre MatchBook et Captions est assez évident : pour le premier, les éditeurs devaient accepter la mise à disposition d’une offre numérique à prix réduit. Pour le second, Audible-Amazon a décidé par lui-même — tout porte à croire que l’autocratisme est une valeur plus prisée chez Amazon…En France, cette solution serait complexe à mettre en place : les lois sur le prix unique du livre et du livre numérique ne seraient pas compatibles avec une telle offre. Quelques éditeurs s’y sont aventurés pourtant, sans qu’on ne vienne leur tirer les oreilles.En revanche, les auteurs indépendants pouvaient tout à fait mettre à disposition ce couplage papier + numérique à prix réduit depuis l’interface KDP. Reste à attendre les réactions des intéressés pour déterminer à quel point cette décision sera handicapante.