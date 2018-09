Amazon ouvre son offre Prime Reading aux lecteurs indiens

L'Inde est un territoire de première importance pour Amazon : le géant du ecommerce investit rapidement, afin de s'octroyer des parts de marché au sein d'une industrie du livre encore en construction. La multinationale de Jeff Bezos annonce le lancement de Prime Reading en Inde, son offre de lecture illimitée et « gratuite » réservée aux adhérents de son abonnement Prime.

Ouvert pour la première fois en 2016 aux États-Unis, Prime Reading se présente comme l'un des avantages à souscrire à « l'abonnement Amazon », Prime, pour un tarif mensuel ou annuel. Pour 999 roupies par an, soit 11 € environ, les clients indiens d'Amazon pourront accéder au service Prime, dont des livres et bandes dessinées au format numérique accessibles gratuitement.

Amazon promet plusieurs best-sellers, y compris ceux spécifiques à l'Inde, ainsi que des ouvrages en différentes langues, dont l'hindi, le marathi et le tamoul.

L'objectif de l'abonnement Prime est aussi de s'assurer que les clients d'Amazon réservent leurs achats à cette seule plateforme : ils bénéficient en plus de l'expédition gratuite et d'autres avantages, dont l'accès à Prime Video et Prime Music, qui permettent d'accéder à des contenus culturels. Bref, c'est un monopole sur la consommation en général que recherche le géant du ecommerce, comme sur les autres territoires...