Amazon rend disponibles 20 000 livres en caractères chinois traditionnels 

Le vice-président de la division livres d’Amazon a évoqué « un pas en avant dans notre quête pour fournir davantage de choix et de sélections aux lecteurs à travers le monde ». Une annonce qui concerne bien évidemment les auteurs puisqu’ils pourront auto-publier leurs livres en chinois traditionnel sur la plateforme avec Kindle Direct Publishing.L’entreprise de Jeff Bezos promet que tout a été mis en oeuvre pour rendre la lecture en chinois traditionnel optimale et les lecteurs retrouveront l’ensemble des fonctionnalités déjà disponibles pour les autres langues.Cette annonce intervient alors qu’Amazon a récemment fait part de sa décision de fermer son site de vente en Chine et de ne conserver que sa marketplace et son service de cloud, Amazon web services. Ainsi que la vente de livres numériques, comme nous vous l’expliquions dans un article le mois dernier . En effet, Amazon a bien dû reconnaître qu’elle ne faisait pas vraiment le poids face aux acteurs chinois solidement implantés sur le marché et qui proposent des frais d’expédition beaucoup plus intéressants.Mais attention à noter que les caractères traditionnels ne sont pas ceux en vigueur dans la République Populaire, qui utilise les caractères simplifiés, mis en place dans les années 1950. Singapour aussi les utilise. Pour la version traditionnelle, elle reste en vigueur pour des raisons histoiriques à Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi que dans certaines communautés d’expatriés à travers le monde.