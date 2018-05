Amazon veut développer son cloud en Amérique latine

Après le Brésil, la Colombie, le Chili et le Mexique, Amazon a installé ses bureaux en Argentine, le 8 avril dernier. Pour la suite des activités, une responsable de l’entreprise américaine a expliqué souhaiter étendre le service d’informatique dématérialisée (le cloud) en Amétique Latine.



Sebasiddi, CC BY-SA 4.0



En novembre 2017, le journal argentin Clarín racontait la rencontre du président du pays, Mauricio Macri, avec Elaine Feeney, vice-présidente de l’Infrastructure Global Expansion, chez Amazon Web Services – division du groupe américain spécialisé dans le service de cloud computing. Amazon cherchait déjà à investir dans un « data center » (centre de données).

En avril dernier, Amazon Web Services ouvre un bureau à Buenos Aires. Selon l’agence de presse anglaise Reuters, Teresa Carlson, vice-présidente d’Amazon, souhaite étendre ses services d’informatique dématérialisée dans la région.

Cette dernière explique : « Nous devons être des partenaires de l’Amérique latine. Il y a beaucoup d’opportunités et de grands talents. Notre cloud est aussi installé au Brésil et nous allons certainement étendre notre présence à plus de pays en Amérique latine. »



Comme le rappelle le quotidien suisse Le Temps, Amazon Web Services représente 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Amazon Web Services gère les données et l'informatique pour les grandes entreprises dans le cloud. L'équipe en Argentine travaille à promouvoir l'utilisation et l'innovation des technologies basées sur le cloud, selon son site internet.