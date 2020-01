Anti-infox : ActuaLitté adopte WT.Social, réseau du fondateur de Wikipedia

La fin de la gratuité factice

Renouer avec l'organique

L'outil que l'on attendait...

Tous les réseaux sociaux sont aujourd’hui gratuits – et pour cause, non seulement c’est l’utilisateur le produit, mais surtout, charge aux marques de payer de lourds tributs pour être visibles auprès des usagers. En accent sur cette approche publicitaire, les réseaux ont fini par tuer le principe de leur nature organique même.En payant, les marques finissent par diffuser des contenus qui n’ont plus rien de sociaux. WT.Social veut ainsi prendre le contrepied de cette tendance.À l’origine, le concepteur de Wikipedia, Jimmy Wales, qui propose un système révolutionnaire : l’abonnement. Et aucune publicité. Alimenter et faire fonctionner un réseau de microblogging sur les contributions volontaires des utilisateurs à l’instar de ce que fait Wikipedia serait une manière de remettre du social dans le réseau.Autrement dit, revenir à une diffusion purement organique, puisque la publicité ne dirige plus les affichages. D’autres tentatives avaient vu le jour, comme Vero, mais qui n’ont pas sur retenir l’attention des utilisateurs. Alors que l’on enregistre près de 500.000 inscriptions en l’espace d’un mois, on pourrait parier sur un début de réussite.L’enjeu est donc celui de la stricte viralité, par la popularité, et non en faussant le jeu par des investissements publicitaires pour se garantir une visibilité accrue. Et si le principe fonctionne, c’est alors bien un modèle en mesure de garantir une fiabilité des informations qui se joue. Hypothétiquement, toute fake news serait repérée et la diffusion massive empêchée.À l’avenir, un système de votation permettrait cependant d’accroitre la popularité de certains posts — toujours à travers un modèle vertueux. Cependant, pas d’intervention d’algorithmes poussés par la pub pour générer du trafic — là encore, idéal.Pour les utilisateurs, le modèle est plus vertueux encore, assure Wales : pas de données collectées, confidentialité et protection des informations.Attendu que ActuaLitté n’a jamais versé le moindre centime pour augmenter artificiellement ses publications sur les différents réseaux actuels, le système prôné par WT.Social est celui qui nous paraît aujourd’hui le plus sensé — et en mesure de mettre sur un véritable pied d’égalité les informations.Seules les meilleures ressortiront. Et surtout, à l’image de Wikipédia, les articles publiés pourront être enrichis, améliorés et complétés — avec plusieurs administrateurs pour surveiller l’ensemble.Les soutiens que l’on peut apporter sont de 13 $ mensuels ou 100 $ annuels. Le tout soutenu par une traçabilité qui établit un historique des modifications réalisées… Que pouvait-on demander de plus ?Vous pouvez nous retrouver à cette adresse