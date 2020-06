Apple arrête iBooks Author, et encourage à utiliser Pages

Les outils permettant de constituer un ebook à travers Pages existent depuis quelques années : les fonctionnalités ont été développées pour aller en ce sens, et l’existence d’iBooks Author n’avait alors plus grand sens. Depuis deux ans, en effet, Pages offre des modules multiples pour créer son propre ouvrage.Et la firme à la Pomme explique dans un courrier qu’elle concentre ses efforts sur Pages. Moralité, il sera encore possible d’utiliser iBooks Author sur Mac 10.15 et sur des versions antérieures. De même, les livres précédemment publiés sur Books resteront disponibles. Mais pour les autres, une fonctionnalité en approche d’importation depuis l’application vers Pages sera proposée.En 2012, la solution était avant tout présentée comme un must-have pour la création de manuels scolaires et autres projets pédagogiques. Mais à condition de travailler dans l’environnement fermé de Mac , coûteux comme on le sait.Mais entre temps, Apple avait été accusé d’accords illégaux avec les éditeurs américains, et au terme d’un procès, condamné. De quoi freiner lourdement toute avancée dans le monde du livre numérique — et la procédure judiciaire aura eu des retombées lourdes sur le format, au niveau mondial.