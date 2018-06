Apple Books fera son apparition à l'automne avec iOS 12

Toujours soucieux d’améliorer les capacités logicielles de ses appareils, Apple a présenté iOS 12, dernière mouture de son système d’exploitation mobile. Que ce soit pour iPhone ou iPad, les performances devraient tout exploser, jurait Craig Federighi, responsable du software dans le champ de pommiers.





Tout axer sur les performances, voilà qui est très bien, mais s’armer de patience, voici qui sera mieux encore : prévue pour l’automne, la révision de iOS 12 n’apporterait que du positif aux appareils. On trouvera à cette adresse une présentation détaillée de l’ensemble des fonctionnalités, améliorations et performances nouvelles promises.

Côté iBooks, l’application de lecture et librairie numérique intégrée, les choses bougent assez peu, mais tout de même. D’abord, et comme annoncé depuis longtemps, l’application est rebaptisée : iBooks devient Apple Books. Classique, simple, on finira par ne plus dire que Books, et considérer que la chose appartient à Apple. Charmante perspective.

Autre chose plus intéressante, la section Reading Now, qui, lorsque l’on ouvre l’application pour la première fois, montre un extrait immédiat du livre en cours de lecture. Et reprend brièvement sur l’endroit où l’on s’était arrêté : soit pour encourager à reprendre la lecture, soit pour remettre dans le bain et décider de se relancer ou non.

La nouvelle mouture proposera également une version améliorée de la librairie, inspirée des refontes de l’App Store apparues avec iOS 11. Un contenu mis plus en évidence, pour les livres et livres audio. Attention à la gestion d’une bibliothèque trop importante : avec une centaine de titres dans ses étagères, le défilement sera long et fastidieux...

via Engadget