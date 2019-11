Apprendre une langue étrangère avec des nouvelles, sur Duolingo

D'après Engadget , la société Duolingo a fait avoir qu'il sera bientôt possible d’accéder à sa bibliothèque depuis son smartphone. Toutefois, nous indique le site, cela concernerait plus particulièrement ceux à l'effigie d'Apple.Duolingo serait en effet restée évasive quant à sa sortie exacte sur l’ensemble des Android, se contentant d’un laconique « bientôt ».La bibliothèque de Duolingo regroupe une centaine d’histoires conçues pour améliorer sa compréhension — tant visuelle qu’auditive — des langues étrangères. Au fil de sa lecture, l’utilisateur est sollicité à traduire ou bien compléter les phrases défilant sous ses yeux.Les textes rassemblés sont pour tous les goûts, passant de la lecture de contes déclinés en série, à celle de biographies, ainsi qu'à la (re)découverte de classiques dont les droits de publication relèvent du domaine public.Toutefois, nous précise Engadget – et qu’un détour sur le site lui-même confirme – cette nouvelle fonction proposée par Duolingo convient davantage à un public anglophone, à qui il est possible de lire des histoires en espagnol, français, allemand et portugais.Pour les autres publics, à savoir les hispanophones, lusophones ou sinophones, il n’est en effet uniquement proposé des histoires qu'en anglais.