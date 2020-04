Après quatre semaines de confinement, la lecture numérique en hausse (Hadopi)

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Début avril, à l'aide des données recueillies, l'Hadopi relativisait les analyses selon lesquelles la lecture numérique exploserait en période de confinement : la Haute autorité soulignait que les usages étaient confirmés , avant tout. Autrement dit : les lecteurs de livres numériques lisent encore plus de livres numériques, mais ceux qui n'apprécient pas ou ne pratiquent pas la lecture sur ce support ne s'y prêtent pas plus.Après 4 semaines de confinement, l'autorité indépendante se penche à nouveau sur les pratiques culturelles des Français, avec une observation qui domine : les biens culturels restent toujours aussi indispensables à la population. 89 % des internautes interrogés déclarent consommer au moins un des neuf biens culturels proposés, contre 84 % en vague 1 (après 2 semaines de confinement) et 81 % en 2019.La consommation des biens culturels reste, pour 56 % des internautes interrogés, « indispensable à l'équilibre en période de confinement ». Les grands gagnants sont la musique, les films et les séries TV (consommés par 59, 50 et 47 % des internautes interrogés), mais le livre numérique connait lui aussi une belle croissance : ouvert par 20 % des internautes interrogés au moment de la première vague, il l'est désormais par 27 %, une des plus importantes croissances observées entre les deux vagues.Cette croissance est particulièrement remarquable chez les 15-24 ans (de 24 % à 41 % ont lu un livre numérique sur les douze derniers mois, entre la première et la deuxième vague de l'enquête) et les 25-39 ans (de 26 à 34 %). 12 % des internautes interrogés par l'Hadopi lisent un livre numérique tous les jours ou presque ou une à cinq fois au cours de la semaine.40 % des consommateurs de livres numériques déclarent en lire plus qu'auparavant, 54 % en lire autant et 7 % seulement en lire moins qu'avant le confinement.L'étude complète est disponible ci-dessous.