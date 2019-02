Arabic Collections Online, une bibliothèque de 10.000 livres numériques arabes

(photo d'illustration : Arcaion) (photo d'illustration : Arcaion)

Un contenu riche, préservé et à portée des étudiants

Un savoir du domaine public

Se présentant comme un projet de numérisation de masse, Arabic Collections Online vise à présenter jusqu'à 23.000 volumes des collections de bibliothèques de l'Université de New York (NYU) et d'autres institutions partenaires (Princeton, Cornell, Columbia, Université américaine du Caire, Université américaine de Beyrouth et les archives nationales des Émirats arabes unis).Les œuvres numérisées et préservées sont fournies en accès libre et gratuit à une grande variété de livres numériques en langue arabe. Les domaines des ouvrages couvrent un large choix de sujets, allant de la littérature et de la philosophie au droit, la religion ou encore l'économie. Le public ciblé est principalement constitué d'étudiants, de chercheurs et de bibliothécaires.De nombreux livres arabes anciens sont épuisés, dans un état fragile, et sont par ailleurs des matériaux rares qui risquent de disparaître. Le projet veille à ce que ce contenu soit sauvegardé numériquement pour les générations futures.Toutes les images numérisées sont conformes à la Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (FADGI), une collaboration d’agences fédérales créée en 2007 pour définir les lignes directrices, les méthodes et les pratiques communes pour numériser tout contenu historique.La NYU a effectué des recherches sur les exigences et les restrictions de droits d’auteur pour chacun des pays de publication. Tous les éléments affichés sur le site relèvent normalement du domaine public. Dans le cas contraire, l’auteur de chacune des œuvres a la possibilité de faire une réclamation.Les livres électroniques peuvent être lus en ligne via n'importe quel navigateur Internet et sont également disponibles en format PDF haute résolution. Chaque livre disponible peut être lu et transféré depuis votre PC vers votre lecteur numérique.