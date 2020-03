Arnaque sur Facebook : quand François Busnel sert d'appât

François Busnel, le vrai - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Escroc, un peu trop...



La fortune vous sourit ? Uniquement contre vos données banquaires...





Not in my name !

La nature a horreur du vide

Richard Powers et Francois Busnel

Depuis douze ans maintenant qu’il est devenu la référence des émissions littéraires à la télévision, François Busnel présentait le profil idéal. L’émission, considérée comme l’un des programmes les plus prescripteurs, profite d’un rendez-vous hebdomadaire très suivi. Et son animateur est plus populaire d’un gendre idéal : en somme, la figure parfaite pour une escroquerie rondement menée.On retrouve en effet sur Facebook au moins trois comptes pseudo-officiels du présentateur star de France 5. Attention : pseudo, parce que tous ont en commun de tenter une escroquerie en bonne et due forme.« Pour l’événement de cette semaine, nous voulons partager le bonheur. Notre équipe choisira au hasard des personnes pour recevoir 5 000 € de prix », assure l’un dans un post du 7 mars. Message d’ailleurs doublé sur un autre compte, le 9 mars.« Pour tous les chanceux d’aujourd’hui. juste pour ce mois [sic...] je veux partager le bonheur. Je choisirai au hasard des personnes pour recevoir un prix de 100 000 € pour 20 gagnants », indique un autre dans une publication du 6 mars.Chacun demande de remplir un formulaire en ligne, mais, ô surprise, quand on se rend sur la page, la somme avancée est différente : 10.000 € sont en jeu — de quoi susciter l’appât du gain. Sauf qu’en tentant de poursuivre son inscription — chose qu’il ne FAUT SURTOUT PAS FAIRE — l’internaute est redirigée vers les pages d’une vieille arnaque pour amateurs de livres numériques.Il s’agit en effet de renvoyer vers des sites totalement bidonnés, qui offrent un accès à des livres et films, de façon illimitée et gratuitement. Évidemment, il faudra renseigner ses coordonnées bancaires à un moment ou un autre — et découvrir au fil des mois qui suivent des débits totalement inattendus.Le problème est manifestement connu de La Grande Librairie, qui vient à ce titre de communiquer officiellement sur cette fraude. L’émission, alertée par les réseaux, indique avoir reçu plusieurs messages ces derniers jours. Et dément , bien entendu, toute implication dans ces jeux présumés.« En aucun cas nous n’organisons de jeu-concours impliquant des gains d’argent. Le seul concours que nous organisons a pour but de vous faire gagner les livres de nos invités et se trouve exclusivement sur nos pages Facebook et Instagram. »Et d’ajouter : « À l’exception de ces pages, tous les autres profils vous contactant en vous promettant des gains ou des cadeaux, n’ont rien à voir avec cette émission. »Avec un tant soit peu de prudence, on remarque assez vite que les sites sont de pures truanderies : que ce soit pour Oatymedia ou Moringe, les deux marques concernées, les sites internet artificiels, photos découlant de banques de données, offres fallacieuses, contredites à l’intérieur même du site… bref, pas de quoi nourrir la moindre confiance — sauf à utiliser l’image de François Busnel, et son capital sympathie, évidemment.De même, les faux-comptes Facebook, usurpant l’identité de l’animateur, sont totalement vides — chose étonnante pour une personnalité publique de cette envergure. Ni photos ni commentaires, simplement ce message, cas de phishing classique : on garantit à l’internaute qu’il est sollicité par un tiers de confiance, pour obtenir ses données personnelles.L’édition a d’ailleurs été victime, dans le cas de manuscrits sensibles, comme celui de Margaret Atwood , mais également du côté de la librairie indépendante D’ailleurs, ces méthodes découlent souvent d’un vide laissé par une personnalité : souvent, un petit canaillou va créer un compte avec le nom d’une figure connue du public, mais simplement pour occasionner un canular grotesque.Et le plus régulièrement, annonçant la mort d’une autre personnalité. Ici, c’est l’absence de l’animateur sur Twitter et plus spécifiquement Facebook qui permet l’usurpation d’identité – les comptes officiels sont validés par les réseaux, et la traque aux pirates s’effectue plus efficacement.Le seul réseau que François Busnel utilise régulièrement est Instagram, toujours avec des publications liées à La Grande Librairie. Et bien entendu, le compte a été authentifié…