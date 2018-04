Arte invite à faire des graffitis dans les rues avec Vandals

Depuis hier, Arte propose aux joueurs de s’adonner au Street Art dans le jeu Vandals. Parcourez les rues de Paris, New York, Berlin, Sao Paulo ou encore Tokyo pour y apposer votre trace ou pour y découvrir œuvres et artistes emblématiques. Mais attention à ne pas vous faire arrêter…







« C’est un peu le jeu du chat et de la souris ». Passer par les souterrains, dénicher des passages secrets et s’agripper aux échelles, tout est bon pour pratiquer son art sans se faire attraper. Et dans cette faune urbaine nocturne, on y croise de nombreuses anecdotes sur l’histoire internationale du graffiti.Rien n’est oublié, des pochoirs de Mai 68 en passant par les trains de banlieue bariolés qui traverse encore New York. On croisera également les œuvres iconiques d’artiste comme Keith Haring ou Miss.Tic dont vous avez probablement déjà croisé les beautés dans les rues de Paris. Le jeu inclut d’ailleurs 40 fiches documentaires sur l’évolution du street art depuis les années 60.Le niveau Paris est en accès gratuit, les quatre autres villes sont disponibles dans le jeu complet pour 4,49 €. Le créateur, Cosmografik a conçu soixante casse-tête à résoudre qui permettent de débloquer 18 trophées. Ce jeu d’infiltration est disponible sur l’App Store, Google Play et sur ordinateur Mac et PC via le site dédié