Assises du livre numérique 2019 : “Comment lira-t-on demain ?”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



À l’initiative du Syndicat national de l’édition, les Assises 2019 exploreront donc les nouveaux formats de narration, les outils numériques et les innovations qui font évoluer l’offre des éditeurs et la diffusion des créations…Parmi les sujets chauds, la guerre de l’attention ou l’économie du temps passé à travers les différentes — et le fourmillement — des offres culturelles proposées. La question de la diffusion numérique et des outils à sa disposition sera également posée.L’EDRLab présentera le projet DiViNa, lié à la promotion du format interopérable EPUB, pour le livre numérique.Et dans l’après-midi, on abordera également la question de l’accessibilité des œuvres, à travers formats et standards, ainsi que la relation scolaire de la lecture et de l’écriture, avec le numérique.Le formulaire d’inscription est à cette adresse , et le programme complet à consulter et / ou télécharger ci-dessous.