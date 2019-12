Au Phare : Fanny Ardant rencontre Virginia Woolf

C’est autour de cette parole donnée que se nouent les désirs enfouis et les pensées tues, que se cristallisent tragiquement les souvenirs d’enfance.« Dans un instant, il lui demanderait, “On ira au Phare ?” Et elle devrait dire, “Non, pas demain, Ton père dit que non.” Heureusement, Mildred arriva pour les chercher, et l’agitation leur changea les idées. Mais il ne cessait de se retourner pour regarder par-dessus son épaule, tandis que Mildred l’emportait, et elle était certaine qu’il pensait, nous n’irons pas au Phare demain ; et elle se dit, il va se souvenir de cet instant toute sa vie. » V. W.Voici un extrait de la lecture que Fanny Ardant en a faite :Fanny Ardant marque le cinéma français depuis son rôle, en 1981, dans La femme d’à côté, avec Gérard Depardieu. De François Truffaut à Alain Resnais, en passant par Patrice Leconte et François Ozon, elle s’est construit une carrière d’actrice exigeante et passionnée au cinéma comme au théâtre.Elle a obtenu le César de la meilleure actrice en 1996 avec Pédale douce de Gabriel Aghion. Elle a déjà prêté sa voix vibrante à neuf livres audio de la Bibliothèque des voix.Virginia Woolf (1882-1941) est l’autrice d’une œuvre majeure dont la modernité ne cesse d’étonner. Également critique littéraire et éditrice, elle est au cœur du cercle d’intellectuels qui forment le Bloomsbury Group et fonde en 1917, avec Leonard Woolf, la Hogarth Press qui publie notamment Freud et Proust en Angleterre.Virginia Woolf, Fanny Ardant – trad. Agnès Desarthe – Au phare — Éditions des femmes — 3328140023794 – 24 € — 9 h 39