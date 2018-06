Au Royaume-Uni, le livre audio s'impose comme le moteur des ventes numériques

Le Royaume-Uni célèbre, du 11 au 17 juin prochain, la « Love Audio Week », un événement organisé par les éditeurs britanniques afin de mettre en avant le livre audio, ses innovations et surtout son succès. L'association des éditeurs confirme la croissance continue de ce format, qui devient un incontournable au sein des ventes numériques : la croissance des téléchargements est estimée à 22 %, en 2017.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Campagne de communication et mise en avant de la production éditoriale, la Love Audio Week s'accompagne de quelques chiffres, dévoilés par la Publishers Association, organisation professionnelle qui rassemble une partie des éditeurs du pays. Les ventes de livres audio au format numérique ont atteint 31 millions £, soit 35 millions € environ, un chiffre en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente.

Certes, la croissance de ce canal de vente est ralentie par rapport aux deux précédentes années, avec 29,2 % en 2015 et 27,9 % en 2016, mais ce léger tassement n'a rien d'inquiétant. D'après la Publishers Association, le livre audio reste le produit qui bénéficie de la plus importante croissance au sein des formats numériques. Entre 2013 et 2017, la croissance est à 3 chiffres, avec 148 % de hausse...

D'après des chiffres révélés en mars dernier par l'institut de sondage Nielsen, les livres audio, tous formats confondus, représentent désormais 5 % en valeur des ventes totales et 7 % des ventes de fiction dans le pays. En volume, les ventes d’audiobooks ont augmenté de 12 % et de 15 % en valeur au cours des six dernières années.

Les chiffres sur le marché britannique du livre audio sont probablement biaisés, et revus à la baisse, par ailleurs : en effet, comme pour le livre numérique, les ventes d'Audible, filiale d'Amazon dédiée au livre audio, et celles d'autres acteurs du secteur ne sont pas forcément prises en compte.

Et pourtant, Audible est l'un des acteurs les plus volontaristes — pour ne pas dire agressif - sur le marché : Amazon investit largement dans la promotion du format, aussi bien par la publicité que par des offres liées à Amazon Prime, avec des livres audio gratuits.

via The Bookseller