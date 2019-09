. Audible : prêt à détrôner la domination des ebooks  en Grande-Bretagne ? 

ActuaLitté CC BY-SA 2.0

Sur le territoire britannique, Audible affiche une croissance de la vente des livres audio de 38 % en 2018, un léger recul par rapport à l’année précédente puisqu’en 2017, la filiale d’Amazon dédiée au livre audio avait enregistré une hausse de 47 %.Les bénéfices ont cependant doublé, passant de 3,1 à 6,4 milions £. Une croissance qui résulte « d’une augmentation du nombre d’auditeurs » explique la société. Un argument qui s’aligne sur les chiffres exposés par le Nielsen BookScan en mars dernier . Le panorama du secteur de l’édition britannique annonçait une hausse des ventes livres audio de 13 % par rapport à 2017 et de 87 % par rapport à 2014.Les livres audio représentent désormais 5 % de tous les achats de livres. Le genre le plus apprécié est la fiction, et les jeunes en sont les plus grands consommateurs. Selon un rapport publié dans The Insight People , la popularité des livres audio auprès des enfants a augmenté de 138 % au cours de la dernière année. Autre chiffre, si 34 % des enfants écoutent des livres audio 15 minutes par semaine, ce sont les filles âgées de 7 à 12 ans qui en raffolent le plus.« Les enfants aiment écouter des livres audio pour un certain nombre de raisons. Premièrement, les livres audio donnent aux enfants la possibilité de faire plusieurs choses en même temps tout en écoutant leurs ouvrages favoris. En plus, ils peuvent éteindre et reprendre l’enregistrement à leur guise » affirme Jonathan Watson, responsable de développement de Kids Insights.« Compte tenu de la tendance actuelle, l’année 2020 marquera un tournant majeur dans le domaine des livres audio interactifs, notamment avec des nouvelles technologies comme Alexa. »Le rapport relève également que les enfants âgés de 3 à 12 ans passaient 30 heures et 28 minutes par mois à lire en 2018. Le format le plus utilisé est bien évidemment le livre imprimé, avec le livre de poche comme grand favori.Si les livres audio sont encore bien loin de la traditionnelle domination des livres imprimés, ils n’ont pas encore atteint le sommet des ventes d’ebooks du début de notre décennie. Ceux que l’on caractérise de format à la croissance la plus rapide représentent encore une part peu importante du marché du livre.Via The Bookseller