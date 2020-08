Audible revoit ses offres d'abonnement, pour plus d'exclusivités

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Audible Plus, comme son nom ne l'indique pas, est une formule d'abonnement un peu spéciale, qui, pour 7,95 $, donnera accès à un catalogue plus limité de livres audio et de podcasts. Une partie substantielle de celui-ci sera sortie des studios d'Audible, qui annonce par ailleurs encore plus de contenus exclusifs dans les semaines à venir, histoire de mettre un maximum d'arguments de son côté.À grand renfort de stars et d'investissements, Amazon promet des merveilles du côté des contenus exclusifs, avec Michael Jordan, Alicia Silverstone, Michael Caine et d'autres personnalités. Au total, la firme met en avant 68.000 heures de contenus dans cette offre Audible Plus, sans vraiment préciser ce qui relève des contenus tiers et des créations exclusives. Car l'auditeur trouvera des deux dans son abonnement, en fin de compte.La stratégie de diffuseur/producteur d'Amazon et d'Audible commence à s'intensifier : les productions exclusives qui s'accumulent constituent un argument de poids, auquel le prix attractif vient s'ajouter. Au grand dam de la concurrence ou même des bibliothèques, qui ne peuvent en aucun cas avoir accès aux contenus exclusifs Audible, ou les prêter dans les établissements Parallèlement à Audible Plus, Audible modifie ses deux formules d'abonnement pour en proposer une seule, Audible Premium Plus. Les abonnés à cette dernière auront accès au catalogue d'Audible Plus, bien sûr, mais bénéficieront aussi d'un crédit par mois, pour « acheter » un livre audio, quelque soit son prix d'origine, dans le catalogue général Audible. Le tout pour 14,95 $ par mois. Les abonnés à l'ancienne formule la plus chère, Audible Platinum, à 22,95 $, recevront deux crédits, pour le même montant mensuel.Enfin, autre changement de taille, l'écoute des auditeurs abonnés sera désormais totalement débarrassée des publicités, y compris dans les podcasts produits par des tiers.L'offre d'Audible tend à se concentrer de plus en plus sur les podcasts et livres audio originaux, pour une raison simple : Amazon ne paie pas de droits d'auteur sur ces contenus, mais les produit, ce qui assure un meilleur contrôle des coûts.via The Verge