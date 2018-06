Audible travaille à l'indépendance des auteurs sur le livre audio

Audible compte bien expérimenter l'ajout de versions audio augmentées des ouvrages au catalogue avant même leurs sorties papier, voir même la publication d'ouvrage uniquement en format audio. Et les auteurs – américains du moins – semblent prêts à tenter l'aventure. Ils seraient de plus en plus nombreux à chercher comment sauter la case impression pour passer directement au format audio.La firme d'Amazon a d'ores et déjà signé des contrats avec l’historien Robert Caro et le romancier Jeffery Deaver ainsi qu’un accord s'étendant sur plusieurs années avec l’auteur de non-fiction Michael Lewis pour quatre récits audio originaux. Le premier devrait sortir au mois de juillet et être lu par l’auteur. « Vous ne serez pas en mesure de le lire, vous allez seulement pourvoir l’écouter » affirme l’auteur.C’est après avoir donné un avant-goût de son prochain roman dans un article du magazine Vanity Fair comme il en a l’habitude que l’auteur en a directement cédé les droits à Audible. Le service de streaming de livre audio d’Amazon diffusera donc le prochain roman de l’auteur sur sa plateforme avant même sa sortie dans les librairies.Les audiobooks ne seraient donc plus de “simples” lectures enregistrées de titres qui prééexistent, mais des ouvrages à part entière, créé spécialement pour ce format à part. Au vu des nombreux éditeurs qui développent leurs publications audio pour faire face à l’engouement émergeant du format, Audible adopte une technique plus agressive, approchant directement les auteurs et leurs agents afin d’obtenir des créations originales.Et ça fonctionne. D’après le Times , Audible aurait près de 150 projets inédits dans les tuyaux. On pourra citer les mémoires de David Spade, comédien et acteur, un texte jeunesse de Jack Gantos, cinq nouveaux ouvrages de sciences fictions par Dennis E. Taylor et un récit court de science-fiction toujours pas John Scalzi prenant la suite de The Dispatcher qui était déjà une création audio original.