Audiolivres : cet été, la sensualité est de rigueur avec l'Appli rose

Dix épisodes. Dix conversations sur le sexe, la vie, l’amour. Dix moments de plaisir partagés entre des inconnus via une appli de téléphone rose très spéciale. L’appli Rose d’Audible démarre ce 28 juin, série écrite par la réalisatrice Olympe de G, en collaboration avec l’auteure et comédienne Alexandra Cismondi.







Sur Rose, pas de photos de profil, pas d’échange de SMS, ni de promesses de rendez-vous. Seuls la voix et les mots comptent ! Les utilisateurs de l’app ont 25 secondes pour séduire leurs futurs interlocuteurs en se dévoilant avec un message audio.

Lorsque les profils matchent, les intéressés s’appellent pour partager un moment de plaisir. L’auditeur s’immisce alors dans une conversation érotique entre deux inconnus. Au fil des mots, l’émotion et l’excitation deviennent de plus en plus audibles…

La série audio Audible L’appli Rose comprend dix épisodes de 40 minutes. L’œuvre réunit un casting de 19 comédiens issus de l’univers du théâtre, du cinéma, ou du doublage tels que Florian Chauvet, Ingrid Graziani ou Lou Broclain.

Les auditeurs pourront télécharger la série complète dans le cadre de l’abonnement à 9,95 €/mois ou avec un achat à la carte – soit 17,95 € pour la série, ou 2,95 € par épisode. Les nouveaux abonnés auront la possibilité d’obtenir ce titre gratuitement grâce à l’offre d’essai.

Pour la réalisatrice, il s’agit là de mettre en scène un « érotisme de la diversité », explique-t-elle. « Il y a autant de façons d’être excité-e et excitant-e qu’il y a de personnes. À travers les 21 personnages de la série, il me tenait à cœur d’aborder tout un éventail de sexualités et de rapports à son corps, loin des clichés et des scènes attendues. J’aime l’idée de permettre aux gens d’imaginer leurs propres scènes érotiques. [...] J’espère que cette série ouvrira les esprits autant qu’elle les échauffera ! »