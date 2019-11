Audiolivres : éditeurs américains et Audible, toujours en négociations

pixabay licence



Fin octobre, Amazon s’était dit prêt à reculer et ne pas déployer massivement son service comme il l’avait promis. Sauf que les discussions sont toujours en cours, et le litige se prolonge.Pour la troisième fois depuis le 25 octobre, les deux parties ont demandé à être entendues par la juge fédérale, Valerie Captroni, pour qu’elle ne statue pas. Et leur laisse le temps de peaufiner les détails d’une hypothétique sortie de crise, entre gens intelligents.Dans un courrier déposé le 14 novembre, on apprend que les pourparlers jouent les prolongations, mais cette fois, « conjointement ». Le statu quo se maintient d’ailleurs sans qu’aucun des deux camps ne fournisse de détails.Le tribunal, lui, devrait recevoir les éléments finaux le 3 décembre.Valérie Levy Soussan, PDG de la maison Audiolib, avait confié à ActuaLitté que ce service virait à l’aberration . « Mais d’imaginer une machine re-transcrive un texte depuis l’audio, sans demander d’autorisation à personne et dans n’importe quelle langue, c’est insensé. »via Publishers Weekly