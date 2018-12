Audiolivres et ebooks : ces livres adorés par les Français en 2018

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La Disparition de Stéphanie Mailer — Joël Dicker

La Jeune Fille et la nuit — Guillaume Musso

Hier encore, c’était l’été — Julie de Lestrange

Danser, encore — Julie de Lestrange

L’amie prodigieuse (Tome 4), L’enfant perdue — Elena Ferrante, traduction Elsa Damien (italien)

À la lumière du petit matin — Agnès Martin-Lugand

Couleurs de l’incendie — Pierre Lemaitre

Une fille comme elle — Marc Levy

La délicatesse du homard — Laure Manel

La neige la plus sombre — Enrique Laso, traduction Isabelle de Rose (espagnol)



Sur un mauvais adieu — Michael Connelly, traduction Jean Esch (anglais)

Le Manuscrit inachevé — Franck Thilliez

Sœurs — Bernard Minier

La Terre des morts – Jean-Christophe Grangé

Le couple d’à côté — Shari Lapena, traduction Valérie Le Plouhinec (anglais)

L’amie prodigieuse (Tome 2), Le nouveau nom — Elena Ferrante, traduction Elsa Damien (italien)

L’amie prodigieuse (Tome 3), Celle qui fuit et celle qui reste — Elena Ferrante, traduction Elsa Damien (italien)

Sang famille — Michel Bussi

Méditer, jour après jour — Christophe André

Sapiens —Une brève histoire de l’humanité — Yuval Noah Harari, traduction Pierre-Emmanuel Dauzat (anglais)

Origine — Dan Brown, traduction Dominique Defert et Carole Delporte (anglais)

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une — Raphaëlle Giordano

Un appartement à Paris — Guillaume Musso

Harry Potter à L’école des Sorciers — J.K. Rowling, traduction Jean-François Ménard (anglais)

Guillaume Musso

Joël Dicker

Nora Roberts

Pierre Lemaitre

Enrique Laso

Elena Ferrante

Michel Bussi

Franck Thilliez

Julie de Lestrange

Virginie Grimaldi

Pour ce qui est des ebooks, voici les 10 livres qui ont été le plus vendus. De la littérature générale au polar noir, en passant par les comédies romantiques, bestsellers, prix littéraires, auteurs indépendants, on retrouve une certaine diversité.Et l’on parle ici de ventes réalisées via Kobo by Fnac, le service monté en partenariat entre les deux opérateurs.En revanche, quelques différences notables se constatent, si l’on observe la liste des livres « les plus addictifs ». Autrement dit, ceux qui ont été lus intégralement.Le livre audio, devenu la super star de l’année 2018, ne manque évidemment pas à l’appel. Depuis juin dernier, Kobo by Fnac s’est mis en place avec Orange pour proposer un service de vente d’audiolivres. Et les meilleures ventes sont les suivantes :Enfin, on ne saurait conclure une bonne série de classements sans évoquer les auteurs qui vendent le mieux. Trois femmes s’y retrouvent, et seule Elena Ferrante dont c’est également l’année avec la sortie de l’adaptation de L’amie prodigieuse en série n’est pas francophone.Si Guillaume Musso prend la tête, notons qu'il est également dans le top 10 des auteurs les plus vendus au monde, avec 30.360 exemplaires écoulés, dont 11.733 exemplaires de La jeune fille et la nuit en ebooks et 4902 en audiolivre. .Il ne manquait que le nom des traducteurs pour les ouvrages qui n'étaient pas écrits en français.Heureusement que l'on a pu les retrouver...