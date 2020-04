Audiolivres gratuits sur YouTube : quand Amazon sert de caution aux pirates

PublicDomainPictures CC 0



YouTube, partenaire contrefacteur

Apostrophée, la rédaction s’est penchée sur le cas d’un compte YouTube, proposant d’écouter des heures de livres audio. Une quarantaine de titres proposés, certains lus par Luchini, d’autres par Édouard Baer, Claude Rich, ou même François d’Aubigny.L’internaute admiratif nous avoue sans peur avoir « tout écouté depuis des semaines : c’est superbe d’avoir accès à tous ces livres lus, gratuitement, alors qu’ils coûtent autour de 20 € même en téléchargement ». Gratuit ? La loi est simple sur la toile : quand c’est gratuit, c’est vous le produit.En inspectant le compte de la chaîne en question, on y retrouve des ouvrages publiés en version audio par différentes maisons : Gallimard, Audiolib, Frémeaux & Associés, Thélème et on en passe, et on en oublie.Par quel miracle YouTube laisse-t-il ainsi le soin à une chaîne la possibilité de diffuser du contenu sous droit, dûment commercialisé par des éditeurs, mais ici gratuit et offert au tout venant ? Simple : contrairement à ce que notre internaute ingénu — au point de nous communiquer le lien de la chaîne, « pour le partager avec vos lecteurs » — pensait, ces audiolivres sont bel et bien piratés.Une quarantaine de titres, on ne va pas bien loin, et les livres audio sont victimes de la contrefaçon depuis un moment sur la plateforme américaine, filiale de Google. Ce qui devient plus vicieux, ici, c’est le lien proposé dans la description des ouvrages lus, et qui pointe résolument vers Amazon, avec un lien de tracking — autrement dit, une forme d’affiliation par laquelle le pirate serait rémunéré, en cas d’achat.Or, la chose est des plus vicieuses : en renvoyant vers le site du cybermarchand, c’est l’offre gratuite d’abonnement à Audible qui est mise en avant. Le titre que l’on a découvert sur YouTube se retrouve gratuitement accessible via l’offre destinée à appâter le chaland. L’utilisateur a de quoi se trouver conforté dans l’idée que les livres sont légitimement gratuits, puisqu’Amazon — même s’il ne connaît pas Audible — les propose comme tels.Ce n’est qu’en remplissant ses informations personnelles pour adhérer à l’abonnement qu’il ou elle se rendra compte de la supercherie.« Je crois qu’on a fait ce qu’on pouvait, pour mettre en ligne des offres gratuites, pleinement conscients que cela engendrerait un piratage, évidemment. Mais personne n’envisageait que l’on détournerait les pirates de leurs pratiques », nous indique un éditeur de mauvais genres. Les opérations se sont multipliées, pour que les lecteurs ne manquent pas de livres , mais le compte était en activité bien avant la crise sanitaire.« Il est tristement logique qu’avec des librairies fermées, les gens se ruent sur ce qui est gratuit : le livre numérique est plébiscité, mais avant tout pour les ouvrages du domaine public ou les offres promotionnelles non payantes », reprend l’éditeur.La chaîne YouTube n’est donc qu’un épiphénomène — le piratage d’audiobooks sur YouTube fait recette, mais on ne retrouve pas nécessairement avec les mots clefs classiques l’ensemble des comptes contrevenants.« On ne voit pas de recrudescence particulière - ou alors, et c’est très possible, elle nous échappe. De toute manière, tant qu’une solution d’identification semblable à celle déployée pour la musique ne sera pas imposée à YouTube, les livres audio gratuits et piratés fleuriront », conclut l’éditeur. « Et encore... »La question se pose : lors d’une table ronde en novembre 2019, le fondateur de Tootak, solution d’écoute de podcast multiéditeurs, avec une orientation sur l’audiolivre, estimait ce format plus à l’abri . Pierre Denis expliquait en effet : « Pirater une application de lecture, nécessite des compétences technologiques importantes — par delà l’intention elle-même du piratage, qui se combat très difficilement en soi. »Mais les bidouilleurs ne manquent pas…* Acheb : Formation végétale des régions sahariennes, constituée de plantes éphémères développées après une averse. (Larousse)