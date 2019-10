Auteurs ou éditeurs : vendre des droits en quelques clics

Le projet des deux structures porte avant tout sur une mise en relation des auteurs et des éditeurs. Nakiri développe une plateforme permettant la cession et l’achat de droits , via un outil international. StreetLib, de son côté, est une plateforme de diffusion de livres audio, numérique et impression à la demande.Les synergies n’allaient pas manquer : la solution mise en commun par les deux acteurs visera donc la convergence et la mutualisation de leurs outils, pour garantir une plus grande fluidité entre les acteurs de l’édition, au niveau international.Le commerce des droits étrangers requiert en effet du temps et une expertise, pour lesquelles maisons d’édition investissent. Pour un auteur indépendant, les éléments juridiques et culturels sont tout aussi complexes, considérant que s’y ajoute un manque d’expérience en la matière.StreetLib présentera donc Nakiri comme un opérateur de confiance à destination des éditeurs indépendants italiens, avec qui il collabore déjà . L’idée est de se doter de la plateforme pour améliorer la cession de droits.Leur objectif ? « Contribuer à un nouveau modèle d’action, pour aider les auteurs et les éditeurs à tirer profit de leurs publications, dans une industrie du livre hyperconnectée et totalement mondialisée. » En dépit de leurs racines européennes, les deux acteurs sont déjà implantés sur six continents…