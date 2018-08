Autopublication : Amazon fusionne KDP et CreateSpace

Depuis plusieurs mois, Amazon peaufine ses services Kindle Direct Publishing et CreateSpace, jusqu’à les fondre l’un dans l’autre. Ces deux outils qui permettent de produire des livres pour les auteurs autopubliés, principalement. Les deux outils ne feront maintenant plus qu’un.







En février 2017, la première vague avait commencé : le service KDP se doublait d’une solution d’impression, KDP Print. De la sorte, KDP, qui était utilisé pour les livres numériques, pouvait enfin proposer une solution d’impression à la demande pour les auteurs. De quoi faciliter la distribution des livres pour les écrivains, évidemment.

KDP avait besoin d’une solution, et surtout d’une manière plus intuitive que ce que CreateSpace offrait. Mais le coup de bambou était intervenu en juillet dernier : en choisissant d’étendre la distribution KDP aux librairies, la transition était en cours.

Les auteurs sont désormais invités à déplacer leurs livres de CreateSpace vers KDP, et Amazon, pour ce faire, a mis en place tout un accompagnement pour leur faciliter la vie. CreateSpace est une acquisition qui remonte à 2005, et produisait originellement des DVD et des CD. L’adaptation au livre découle de la vente.

En juillet 2016, une bêta publique était ouverte pour KDP, avant que ne soit créé KDP Print.

Le Digital Reader remarque toutefois que la plateforme ne dispose pas d’autant de fonctionnalités que CreateSpace. Attention toutefois, toutes les langues ne sont pas prises en charge par KDP. Mais problème supplémentaire, les auteurs payent plus pour l’achat de leurs propres livres, là où CreateSpace proposait un rabais pour l’achat de gros.