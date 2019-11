Autopublication : Docuworld devient actionnaire de Bookelis

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Il s’agira désormais pour Bookelis et Docuworld d'unir leurs services afin d’élargir leur offre de publication auprès des auteurs indépendants.Comme le témoigne Thierry Forges, dirigeant et fondateur de Docuworld Group, dans le communiqué: « Cette croissance externe est une étape majeure dans la construction de notre groupe qui va nous permettre de nous positionner en amont de nos activités traditionnelles d’impression numérique et d’accroître notre notoriété sur le plan national. »Bookelis proposait à ces derniers 7 formats d’impressions, du poche jusqu’au A4, avec un choix de 8 types de papiers. Avec Docuworld, réseau d’imprimeurs spécialisés dans l'impression numérique, il sera dès lors permis aux auteurs de réaliser leur livre de manière plus personnalisée encore.Aussi leur sera-t-il offert la possibilité de recourir aux outils de la réalité augmentée, « pour créer un pont entre le virtuel et le réel et rapprocher les auteurs de leurs lecteurs ».Aujourd’hui, le marché de l’autopublication est un secteur en expansion. En France, près de 14.000 ouvrages autopubliés ont été comptabilisés par la Bibliothèque Nationale de France, soit 17 % du dépôt légal pour l'année 2018 . Un chiffre qui a doublé en 5 ans. Cette conjoncture a récemment constatée aux États-Unis dans un rapport publié par Bowker, l'agence américaine chargée de l'attribution des ISBN.