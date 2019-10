Aux Pays-Bas, le secteur du livre audio se structure

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La plupart des marchés de l'édition connaissent une croissance du livre audio, et les acteurs traditionnels cherchent à obtenir leur part du gâteau. C'est ainsi que le distributeur CB se mêle de ce format en pleine renaissance avec l'acquisition de Luisterhuis, et la promesse, pour les éditeurs et le vendeur, de pouvoir gérer tous les formats auprès d'un seul interlocuteur.« Le marché du livre audio augmente plus rapidement que jamais. Nous souhaitons que notre plateforme connaisse une croissance similaire et cela nécessite une capacité que nous n'avons pas en interne. Nous avons trouvé un partenaire de confiance avec CB. En intégrant Luisterhuis aux filiales spécialisées de CB, le service pourra encore être amélioré, sans pour autant réinventer la roue », explique Huub van de Pol, directeur de Icontact, la société derrière le développement de Luisterhuis.Luisterhuis revendique un catalogue de 5 500 titres, publiés par 200 éditeurs. C'est en 2007 que la boutique en ligne Luisterhuis a vu le jour, devenant la première à proposer des livres audio numériques.