Avec cloudLibrary, Publiseer élargit sa diffusion au prêt numérique

Le prêt de livres numériques est, dans l’univers anglo-saxon, passablement dominé par Overdrive, filiale du groupe japonais Rakuten. Pour autant, Publiseer ne manque pas d’inventivité dans ses propres ramifications, apprend-on dans un communiqué.En s’association à cloudLibrary, plateforme de prêt d’ebooks qui appartient à Bibliotheca, ce sont plus de 3000 bibliothèques que la société nigériane va approvisionner.Bibliotheca est un canal de distribution particulièrement prisé et avec cloudLibrary Publiseer se retrouve en mesure de diffuser plus largement les œuvres publiées sur sa plateforme. Depuis le 20 décembre, tous les ouvrages proposés sont donc disponibles via cloudLibrary.Économiquement, chaque livre est vendu trois fois le prix public, avec un ajustement pour l’auteur qui perçoit conséquemment plus de droits. Une option d’achat direct est également proposée à l’usager qui empruntera l’ouvrage, avec une remise de 70 % sur le prix de vente.Chidi Nwaogu, CEO de l’entreprise et cofondateur avec son frère Chika, a également amorcé des discussions avec Google Play Books pour assurer une commercialisation plus large.L’entreprise, outre son dynamisme incontestable, est également en train d’occuper une place prépondérante sur l’ensemble des territoires africains. Son récent déploiement vers l’Égypte est un des exemples supplémentaires de cette vivacité.