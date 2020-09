Avec la crise sanitaire, le livre numérique n'a pas dit son dernier mot

Six premiers mois d'exception

illustration : Perfecto_Capucine CC 0

Avec 16,9 % des ventes en avril 2020 (et 9,5 % pour le téléchargement de livres audio), le format numérique aux États-Unis connaissait une véritable embellie. Atteignant alors 92,9 millions $, l’augmentation était de 10,7 % en regard de l’année 2019.Évidemment, les circonstances sanitaires jouaient, et malgré tout, pour les quatre premiers mois de l’année 2020, le format enregistrait une perte de 1,1 % à 325,1 millions $.Puis, vint le joli mois de mai, et ses masques protecteurs : l’industrie perdait 12,1 % de son chiffre d’affaires, à 1,047 milliard $ contre 1,19 milliard en 2019. Mais le format numérique en embuscade continuait sa remontée.Avec 17,8 % des ventes, le mouvement de remontée se voyait déjà — alors que dans le même temps, l’audiolivre perdait quelques pouillèmes pour tomber à 8,5 % des revenus globaux. De fait, entre mai 2019 et 2020, la croissance affichée par l’ebook dépassait les 39 %, avec 113 millions $, soit une croissance de 7,3 % sur les cinq premiers mois de l’année 2020 — à 435,4 millions $.En juin, la tendance se confirme : le marché perd 4,1 % d’une année sur l’autre, à 1,378 milliard contre 1,437 milliard $. Et toujours l’ebook pour pousser les ventes : de nouveau 39 % de croissance sur le mois et un + 12,7 % enregistré sur les six premiers mois de l’année, soit 544,5 millions $.Le numérique représente cependant 15,7 % des ventes, parce que le format de poche a repris du poil de la bête : il représente alors 35,4 % des ventes en valeur, contre 31,6 % en mai. En revanche, l’audiobook perd encore un peu, et descend à 7,7 %.Et puis, sortent les chiffres de juillet. Le marché continue de plonger : 9,4 % de pertes, soit 1,755 milliard $ notre 1,939 milliard l’année précédente. De janvier à juillet, le marché du livre pèse 7,489 milliards $, mais chute de 5,8 % : en 2019, il était à 7,947 milliards.Cette fois, les tendances bougent de nouveau : l’ebook s’installe à 15,1 % des ventes, l’audiolivre remonte à 8,4 % et le poche chute à 30,7 %. Mais pour le livre numérique, les chiffres sont là : 25 % de mieux qu’en juillet 2019, à 103,7 millions $. D’une année sur l’autre, c’est une hausse de 14,2 %, soit 652,9 millions $ qui sont enregistrés.Et la catégorie Young Adult fait un bond, avec + 76,4 % de mieux. Evidemment, cela ne représente que peu si l'on se souvient des niveaux de ventes opérés voilà deux ou trois ans, mais tout de même...Alors, Gloria In Excelsis ? Évidemment, sauf pour ceux qui ont cru que le format avait perdu tout intérêt et qui se sont tiré l’an dernier une balle dans le pied. Mais l’évolution des téléchargements, tant pour les ebooks que les audiobooks, montre que le marché a souffert lourdement, et que les perturbations ne font, finalement, que se manifester de plus en plus.Avec une pandémie qui se prolonge, les répercussions ne devraient pas faiblir…