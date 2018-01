Avec le livre audio, Storytel commence à conquérir le monde

Depuis maintenant près de 13 ans, la société suédoise Storytel progresse sur les marchés du livre numérique. En 2013, un premier coup de semonce était tiré avec l’acquisition de Mofibo, un précurseur sur l’abonnement illimité pour ebooks. Le modèle de streaming de Storytel comptait en 2013 45.000 abonnés. Il annonce désormais 300.000 inscrits.





Après quelques investissements – notamment dans le domaine de la presse, avec le rachat de l’éditeur danois People’s Press – Sotrytel passe la barre de 300.000 abonnés, et annonce une perspective de 250.000 supplémentaires. Enfin, son déploiement est prévu pour une trentaine de pays.

Avec son service de livre audio, ce sont 100 millions d’heures d’écoute qui ont été pratiquées en 2017, contre 65 millions l’année passée. Pour le mois de novembre, 300.000 inscrits sont recensés et Storytel cumule 530.000 abonnés depuis son lancement en Inde.

Depuis la Foire de New Delhi, le Sudois avait assuré le spectacle. D’autant plus qu’en septembre 2017, c’était en Espagne que les campagnes télévisées avaient fait forte impression. À présent, et outre la Suède et le Danemark et les deux autres territoires évoqués, Storytel s’est mis en devoir de conquérir la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne et la Russie.

Reste encore quelques pays européens à traverser pour s’imposer, alors que dans le même temps, Amazon avec Audible ne cesse de prendre de l’essor. Cela dit, les dernières acquisitions de Storytel montrent que l’Islande, la Bulgarie et la Turquie sont dans la ligne de mire.

Or, tous les territoires où s’est déjà installé Audible peuvent représenter de bonnes opportunités pour Storytel ; les éditeurs ne manqueront pas d’apprécier un peu de concurrence. Décliné sur applications iPhone et Android, l’entreprise espère bien devenir l’acteur incontournable de ces prochaines années...



via The new publishing standard