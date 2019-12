Avec Smashwords, vous pouvez lire des ebooks avant même leur publication

Pexels - Pixabay license

Les préventes des ebooks, pour réduire le piratage ?

« Les préventes ne sont pas des précommandes », insiste Smashwords. « Les précommandes agissent simplement comme les réservations d'un produit. Le client doit tout de même attendre la date de sortie publique pour lire un livre qu'il a précommandé. »Alors qu'avec ce nouvel outil, les auteurs autoédités sur le territoire américain pourront vendre leur livre avant sa mise en vente sur le marché. Les préventes peuvent être privées ou publiques. Le principe est simple, pour une prévente privée, Smashwords envoie à l’auteur un lien confidentiel qu'il peut ensuite partager avec un groupe de lecteurs choisi. En revanche, pour une prévente publique, l'ebook est tout simplement vendu dans le Smashwords Store et est accessible à tout lecteur.Plusieurs auteurs se sont déjà montrés très enthousiastes, indique le communiqué. Par exemple, la romancière R. L. Mathewson qui affirme d'ores et déjà qu'elle utilisera Smashwords Presales pour « offrir ses ouvrages en avance à ses fidèles lecteurs, notamment ceux qui sont abonnés à sa newsletter ». Une forme de récompense donc, où tout le monde y trouve son compte...« J'ai posé la question à mes lecteurs qui sont déjà inscrits à ma newsletter. Je leur ai demandé s'ils apprécieraient d'avoir accès, en guise de privilège, à des préventes. Leurs retours ont été extrêmement positifs. »Smashwords espère que les auteurs seront en mesure d'utiliser ce service à leur avantage. Pour ce faire, la plateforme a répertorié quelques arguments sur l'utilité de la prévente pour les livres numériques.D'abord, faire frémir les lecteurs. « Vos lecteurs les plus enthousiastes vont se déchaîner sur l'opportunité d'acheter et de lire votre prochain livre plus tôt », affirme le communiqué.« C'est aussi une façon de récompenser la fidélité des lecteurs abonnés à votre newsletter privée. Votre newsletter privée est l’origine de la plupart de vos préventes. Construisez une plateforme marketing que vous contrôlez ! » ajoute Smashwords. De l'autre sens, les préventes privées peuvent également inciter les lecteurs à s'y abonner.Les préventes peuvent également être l'occasion pour les auteurs d'offrir des remises sur les ouvrages. Le client y trouve son compte, mais l'auteur aussi, puisqu'il aura connaissance de son adresse électronique. « Et une fois que le client a accepté de partager son adresse électronique, elle sera enregistrée. Si bien qu'il ne se verra plus présenter de remises pour les prochaines préventes du même auteur. »Enfin, les préventes pourront également permettre la réduction du piratage. « L'une des formes les plus courantes de piratage d'ebooks est un piratage dit accidentel, c'est-à-dire, quand un lecteur enthousiaste partage un excellent titre à l'un de ses amis » explique le communiqué. Avec une prévente, les auteurs et les éditeurs auront la possibilité d'obliger les clients à signer en ligne un engagement antipiratage. Ce contrat stipulera que le livre est sous licence et que les clients qui en bénéficient ne peuvent pas le partager.L'outil Smashwords Presales est pour l'instant en instance de brevet. Si la demande est acceptée, la plateforme d'autopublication aura le droit exclusif de l'exploiter. Dans son communiqué, elle explique toutefois n'avoir aucune intention de garder cette nouvelle technologie pour elle.« Smashwords n'est qu'un petit poisson dans le petit océan qu'est l'édition d'ebooks. Notre vocation est que notre invention soit adoptée et commercialisée par d'autres, afin que tous les créateurs, détaillants, distributeurs et clients puissent en bénéficier. Cela signifie qu'outre notre volonté de mettre cette invention à la disposition des partenaires Smashwords, de ses concurrents et d'autres acteurs du secteur de l'édition, nous souhaitons également la mettre à disposition des industries qui n'ont aucun lien avec le monde de l'édition. »