Avec Titeuf, les jeux vidéo deviennent autorisés en classe

La veille de la rentrée des classes, Titeuf tombe sur une émission scientifique au sujet des meilleures pratiques de clonage. Les savants sélectionnent les plus belles espèces de moutons et leur prélèvent une cellule qu’ils découpent afin de créer des clones. Titeuf prend alors peur… C’est en quelque sorte comme s’ils choisissaient les premiers de la classe. Et c’est pô juste !

< >

Attention, attention, rentrée des classes : Titeuf et ses amis reviennent dans une version remastérisée de Titeuf Mega Compet, qui avait été publié en 2004. Un complot est à l’œuvre, et il faudra réussir différentes épreuves pour le désamorcer.Évidemment, c’est à travers des mini-jeux que l’on s’installera dans le monde de Zep, en incarnant l’un des 10 personnages proposés — avec la possibilité de jouer jusqu’à 4 simultanément.En tout, cinq modes de jeux sont proposés :Mode Année Scolaire (Histoire) : De 1 à 2 joueurs. Ce mode proposera 3 environnements à explorer (la ville/l’école, la classe de neige et la fête foraine) et plus de 40 mini-jeux délirants à découvrir ! 3 niveaux de difficulté seront proposés au joueur.Mode Duels : De 1 à 2 joueurs. Ce mode permettra de choisir directement le mini-jeu auquel le joueur souhaite se confronter et sera jouable en duel. Qui sera le meilleur fauteur de troubles ?Mode Méga-Duels : De 1 à 4 joueurs. Il faudra finir le mode « Année Scolaire » pour débloquer ce dernier. Choisissez une série de mini-jeux à réaliser dans l’ordre souhaité, parmi les plus de 40 existantes !Mode Duel de la mort : 1 joueur. Il faudra finir le mode « Année Scolaire » pour débloquer ce dernier. Dans ce mode, vous pourrez affronter un ou plusieurs de vos adversaires sur n’importe quel mini-jeu, proposé de manière aléatoire.Méga Balaise : Ce mode sera destiné aux plus balaises et aux meilleurs fauteurs de troubles ! 3 modes seront proposés : Petit Balaise (une seule touche suffira pour finir la série de quatre défis) — Super Balaise (Quatre défis à remporter avec les touches directionnelles pour seules aides) — Hyper Balaise (Se joue avec les touches directionnelles et un seul bouton).À retrouver bientôt sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, en versions physique et digitale, par Microids.