Balzac, Homère ou Rabelais : les remix littéraires

Au menu, L’Odyssée, Gargantua, Zadig, Nana, Le dernier jour d’un condamné, Le Père Goriot, Le Grand Meaulnes, Sindbad le Marin, Madame Bovary et Le Misanthrope. Dix œuvres transposées en fictions sonores, qui sont lues par des comédiens et mises en musique par Les Liseuses.Ces capsules audio durent une vingtaine de minutes chacune, et toutes proposées en libre accès à travers les plateformes traditionnelles d’écoute.Gargantua, de Rabelais. Lu par Samir Bouadi. Écrit par François Perrin. Mis en musique par A.Del.L'Odyssée, d'après Homère. Lu par Samir Bouadi. Écrit par François Perrin. Mis en musique par A.Del.Le Père Goriot, d'après Balzac. Lu par Julien Goetz. Écrit par Joséphine Lebard. Création sonore par A.Del / A.S.Nana, d'Émile Zola, Lu par Sophie Stalport. Écrit par François Perrin. Mis en musique par A.Del.Le dernier jour d'un condamné : Bagnards et forçats, de Victor Hugo. Lu par Sophie Stalport. Écrit par Jennifer Lesieur. Mis en musique par A.Del.Et plusieurs autres sont encore à venir, preuve que le confinement a du bon :Le 27 Mars : Le Grand Meaulnes de et lu par Emmanuelle MarquisLe 03 Avril : Sindbad le marin de François Perrin, lu et mis en musique par LeeroyLe 10 Avril : Le Misanthrope adapté par Héléna MarienskéLe 17 AVril : Madame Bovary, d'Adeline Fleury lu et mis en musique par FéféLes Liseuses s’étaient grandement fait remarquer avec leur bande originale pour le roman de Jean-Baptiste Andrea, Cent millions d’années et un jour (L’Iconoclaste).