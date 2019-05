Barnes & Noble sort son nouveau Nook GlowLight Plus pour l'été

Le célèbre groupe Barnes & Noble, s'est lancé dans la production de liseuse numérique depuis déjà 2009, avec son modèle iconique, le Nook. Mais les ventes ne se sont pas avérées florissantes. En cause notamment, l' insécurité face aux malwares et virus, de certains de leurs appareils.Le pôle numérique a progressivement été mis à l'abandon . Malgré les tentatives de collaboration avec Samsung , puis Microsoft , les résultats ne furent que peu probants.Pourtant la société continue la création et la vente de tablettes numériques. La dernière, Nook GlowLight Plus, vient d'être commercialisée le 27 mai aux États-Unis. Au moment même où la concurrence est rude : la sortie du nouveau Kindle d'Amazon et la Kobo Forma sortie en fin 2018.Selon le communiqué, le Nook GlowLight Plus possède le plus grand écran E-Ink de la société, avec une dimension de 7,8 pouces. Une batterie longue durée qui lui permettrait de fonctionner pendant des semaines avec une seule charge, ainsi qu'une capacité de 8 Go d'espace de stockage.Et une vaste bibliothèque d'ouvrages numériques sera disponible aux utilisateurs, comprenant plus d'un million de livres à moins de 4,99 $.Le GlowLight Plus possède un écran rétroéclairé pour une lecture aisée. Ainsi qu’une luminosité réglable pour obtenir une couleur blanche froide pendant la journée, et une tonalité chaude la nuit, parfaite pour lire avant de se coucher.La conception imperméable et l’étanchéité de l’écran permettent une utilisation de la liseuse en tout lieu. Et qui, selon le vice-président de la division Nook Digital, Bill Wood arrive à temps pour la saison estivale.