BDnF : quand patrimoine et bande dessinée se rejoignent avec la BnF

Depuis un ordinateur ou une tablette, et dans une moindre mesure avec un smartphone, l’appli BDnF se veut « la fabrique à BD de la BnF ». L’outil sera gratuitement disponible et vise avant tout les publics scolaires — enseignants et élèves du primaire ou du secondaire.Mais pas d’exclusion : tout curieux qui apprécie le 9e Art pourra s’amuser à créer ses propres planches ou cases — ses histoires, dans tous les cas. L’idée est de plonger dans un corpus thématique nourri des images de la bibliothèque numérique Gallica.« BDnF propose aussi bien de réaliser des planches de bande dessinée à la façon “classique”, que des formats plus récents spécifiques aux usages numériques (webtoon, « stories » Instagram…) », indique l’établissement.En somme, on s’initie aux codes de la BD, tout en jouant avec les solutions modernes de diffusion et communication, autant qu’avec les nouvelles approches. Dans le même mouvement, les utilisateurs accéderont aux œuvres patrimoniales numérisées, de manière plus ludique et créative.Pour permettre à l’utilisateur d’élaborer ses créations, BDnF met à disposition plusieurs centaines d’éléments graphiques (personnages, objets et décors) dessinés pour l’occasion ou issus des collections numérisées de la BnF, disponibles dans Gallica. L’utilisateur peut également dessiner ou importer ses propres créations visuelles.L’appli n’est pas encore disponible — il faudra patienter jusqu’à l’ouverture du Festival de la BD d’Angoulême, ce 30 janvier. Un site, bdnf.bnf.fr, sera également mis en ligne.