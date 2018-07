Beck et Seven Shakespeares disponibles en exclusivité sur ComiXology

La plateforme de lecture numérique ComiXology s’offre les séries d’Harold Sakuishi, Beck et Seven Shakespeares, qui rejoignent le catalogue ComiXology Originals. Grâce à la Kodansha, les 14 premiers volumes de la série Beck et les 4 premiers de Shakespeare sont disponibles depuis le 5 juillet en exclusivité.









Pour l’occasion, la série Seven Shakespeares est pour la première fois disponible en anglais tout comme les derniers tomes de Beck qui seront traduits en temps voulus pour que l’intégralité de la série (34 volumes) soit disponible en anglais pour la première fois.



Les deux séries sont disponibles gratuitement pour les abonnés Amazon Prime, Kindle Unlimited et ComiXology Unlimited. Les non-abonnés peuvent également s'offrir les séries sur les sites Kindle ou Comixology. La suite des mangas devrait arriver courant de l’année prochaine.



Résumé de Beck, l'épopée rock’n’roll par la maison Kodansha :



Yukio Tanaka, quatorze ans, est un mec sacrément ennuyeux. Il n’a pas de passe-temps, des goûts médiocres en musique, et seulement un vague reste de personnalité. Son caractère timide et un peu névrosé fait de lui son pire ennemi. Il ne se doute pas que sa vie sera changée à jamais quand il rencontrera le rocker Ryusuke Minami, un garçon imprévisible de seize ans avec un chien cool nommé Beck.

Ryusuke vient de rentrer au Japon après un séjour en Amérique, et quand il pousse Yukio à entrer dans la musique, les deux commencent un voyage à travers le monde du rock 'n’ roll ! Lacez vos Docs et dirigez-vous vers le mosh pit ! La série de mangas d’Harold Sakuishi qui a donné naissance à l’anime hit est de retour !



Pour Seven Shakespeare :



Les secrets de la littérature prennent vie lorsque Harold Sakuishi, créateur du manga rock classique BECK, aborde un autre type de légende : William Shakespeare. On dit qu’il est le plus grand dramaturge et poète de l’histoire, l’auteur de Roméo et Juliette, Hamlet et Macbeth, mais qui était Shakespeare ? Harold Sakuishi dévoile les secrets de l’écrivain que vous pensiez connaître ! Les volumes 1-3 sont des éditions spéciales de 520 pages 2-en-1 !