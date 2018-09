Belin ouvre Colibri, une bibliothèque numérique pour les enfants dys

Un peu moins de deux ans après le lancement de sa collection Colibri au format imprimé, adaptée aux enfants dyslexiques, l'éditeur Belin annonce l'ouverture de sa bibliothèque numérique. Grossissement et diminution de la police, mise en couleur et trames de couleur, lecture audio... De nombreuses fonctionnalités sont disponibles sur ordinateurs, tablettes et téléphones.

Les premiers titres de la collection Colibri arrivent sur les ordinateurs, tablettes et téléphones à la rentrée 2018. Avec ces livres numériques destinés aux enfants DYS, Belin Éducation propose de mener chaque enfant vers le plaisir de lire en lui simplifiant l’apprentissage de la lecture.

En jouant la carte de l’audace et en pariant sur l’innovation, Belin Éducation a lancé en 2016 une véritable bibliothèque de livres pour les enfants DYS. Les 22 titres de la collection sont un franc succès auprès de dizaines de milliers d’enfants à qui ils ont offert les moyens et l’envie de devenir lecteurs. Les livres numériques sont un complément à cette « bibliothèque des DYS » et offrent des outils sur mesure pour accompagner l’enfant jusqu’au bout de sa lecture.

6 outils numériques pour aider l’enfant DYS

Un grossissement ou une diminution de la taille de police

Une mise en couleur ou non du graphème étudié

Des trames de couleurs alternées pour isoler les segments de phrase qui ont une unité de sens

Des définitions écrites et audio des mots difficiles

La possibilité d’enclencher la lecture audio d’un segment qui pose problème

La possibilité d’enclencher la lecture d’une page complète

La fonction « livre audio » permet d’écouter une lecture du livre en intégralité.

La collection Colibri est née d’une collaboration entre trois mondes :

Une équipe d’universitaires (Christiane Soum-Favaro, Mélanie Jucla et Clara Solier), spécialistes de Sciences du langage à l’université Toulouse 2 — Jean Jaurès, a élaboré une charte d’écriture au plus proche des dernières découvertes scientifiques sur la dyslexie.

Une enseignante, Caroline Delattre, a apporté son expérience de directrice d’une école adaptée aux troubles DYS (l’école Fourio, en Haute-Garonne) : la charte graphique (espacement des lettres, longueur des paragraphes, police de caractères adaptée…) a été conçue grâce à son approche pédagogique.

Enfin, les écrivains se sont pliés à l’usage du mot court, de la phrase simple, et ont mis l’accent sur certains phonèmes dans leurs récits.

Pour embarquer les jeunes lecteurs dans cette aventure, Belin Éducation a choisi de faire lire les textes par des grandes voix. Le sociétaire de la Comédie française Laurent Stocker, mais aussi les comédiens Édouard Baer, Rachel Arditi, ou Thomas Soliverès prêtent leur talent pour cette bibliothèque pas comme les autres.



Les livres numériques sont disponibles l'application Books d'Apple, ainsi que sur les librairies en ligne LesLibraires.fr et PlacedesLibraires.fr.