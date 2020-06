Bénéfices records pour E Ink qui réalise son meilleur trimestre de la décennie

E PAPER : la plus grande université d’Estonie

se dote de papier électronique

Un marché florissant

Crédit photo : Picture of Money CC BY 2.0

Le papier électronique est une technique d’affichage cherchant à imiter l’apparence d’une feuille imprimée. Contrairement aux écrans classiques, cette technologie ne nécessite que peu d’énergie pour permettre l'affichage d'un texte ou d'une image. Moins agressif pour l’œil humain, l’epaper a pour objectif de devenir une alternative plus écologique et plus pratique au papier physique – mais il y a loin de la coupe aux lèvres.Depuis les cours en temps réel aux notices informatives dans les musées l’epaper à de multiples applications, qui se démocratises jour après jour, comme en témoigne les résultats impressionnants de la société E Ink, leader sur le marché.Au cours du trimestre dernier, terminé ce 31 mars, le bénéfice net de l’entreprise a ainsi grimpé de 80 % avec 787 millions de dollars NT (26,23 millions de dollars US) contre 438 millions de dollars NT un an plus tôt. La marge brute a quant à elle bondi jusqu’à 46,2 % contre 42,4 % l’année précédente. Selon Johnson Lee, président d’E Ink, la pandémie de COVID-19 aurait notamment accéléré la demande d’étiquettes d’étagères électroniques, qui permettent aux détaillants de mettre à jour automatiquement les prix des produits à partir d’un contrôleur central. Ou encore la vente de liseuses.Un fait que plusieurs acteurs de la lecture numérique en France ont confirmé à ActuaLitté La société basée à Hsinchu s’attend à ce que la dynamique de croissance se poursuive : « Le chiffre d’affaires d’E Ink ce trimestre pourrait dépasser les 3,56 milliards de dollars NT du deuxième trimestre de l’année dernière, ce qui signifierait une croissance de plus de 22 % par rapport aux 2,92 milliards de dollars NT du dernier trimestre. »Le flot de demandes ne semble pas vouloir s’arrêter et le nombre de clients potentiels se multiplie. Sans doute en raison de leur prix abordable la demande d’écrans de papier électronique pour l’impression couleur a largement dépassé les attentes de l’entreprise.La société chinoise iFLYTEK Corp comme le fabricant européen de liseuses électroniques PocketBook prévoit de lancer des liseuses couleur qui adoptent la technologie d’E Ink. De son côté, Hisense Electric Co a choisi d’adopter les écrans d’E Ink pour son nouveau smartphone.La société chinoise a déclaré qu’elle prévoyait d’allouer 15 % de plus de dépenses en capital cette année que l’année dernière. Au cours des dernières années, E Ink a dépensé entre 700 et 800 millions de dollars NT par an pour de nouveaux équipements et de nouvelles installations.Ce rêve capitaliste a cependant une limite : certaines commandes se voient en effet retardées en raison des blocages aux frontières mis en place dans de nombreux pays pour freiner la propagation du virus.via Tapei Times