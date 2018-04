Berlin devient le coeur du livre numérique en Europe

Depuis deux ans, l’European Digital Reading Lab (EDRLab), le laboratoire européen de la lecture numérique, organise un grand événement international réunissant tous les acteurs de l’édition et du livre numérique : « le Digital Publishing Summit Europe » (ex. EPUB Summit).





Avec ce sommet annuel, EDRLab vise à sensibiliser et rassembler tous les professionnels du secteur sur la nécessité d’engager des actions fortes pour une meilleure interopérabilité et accessibilité, notamment par l’adoption massive de standards ouverts et de logiciels libres par l’industrie européenne de l’édition. Le rendez-vous est donné dans l’une des plus grandes capitales européennes : Berlin, les 16 et 17 mai 2018 !



Un sommet annuel pour mettre en avant l'édition numérique



Deux jours pendant lesquels plus de 200 experts et directeurs de l'industrie de l'edition, venant de différents pays d'Europe, d'Amerique et d'Asie pourront échanger sur les innovations techniques et commerciales dans le secteur de l'édition, de la production d'ebooks nativement accessibles à la diffusion d'applications de lecture EPUB 3 hautement interopérables sur toutes les plateformes.



Au programme : échanges, rencontres, keynotes, analyses, démonstrations et dynamique collaborative pour partager les bonnes pratiques et faire la lumière sur les dernières avancées technologiques. (Retrouver la programmation)



Les participants échangeront notamment sur leurs dernières innovations marketing et techniques, les solutions de test d’accessibilité des ebooks, les problématiques spécifiques de l’édition académique, la préservation à long terme des publications numériques et la numérisation d’œuvres non rééditées.



L’équipe de développement d’EDRLab présentera ses dernières avancées sur les solutions de lecture Readium, et les premiers utilisateurs de la DRM Readium LCP décriront leurs déploiements en cours.



Microsoft décrira son implémentation d’EPUB 3 dans le navigateur Edge, et Google présentera les avancées du travail du W3C sur les Publications Web.









Ce sommet international mettra également à l’honneur l’industrie allemande de l’édition en s’intéressant particulièrement à la numérisation de l’ensemble du secteur et aux évolutions récentes de la plate-forme Tolino.

Plusieurs intervenants internationalement reconnus dans le domaine de l’édition numérique et du Web seront invités à prendre la parole, parmi lesquels :



• Martijn Roelandse, Head of Publishing Innovation, Springer Nature

• Garth Conboy, co-chair of the W3C Publishing Working Group, Software Engineering manager, Google

• Ben Walters, principal Software Engineering Lead, Microsoft

• Maureen Pennock, Head of Digital Publishing at the British Library and Board Director of the Digital Preservation Coalition.

• Cristina Mussinelli, Italian Publishers Association/AIE

• Hermann Eckel, Managing Director, Tolino media

• Andrew Rhomberg, founder, JellyBooks

• Michaela Philipzen, Head of Production, Ullstein Buchverlage GmbH

• Adam Hyde, co-founder Coko Foundation

• Virginie Clayssen, Chief Innovation officer, Editis; President of EDRLab

• Ariane Bouchard, Project manager, BNF

• Stephan Knecht, CEO, Bones AG, creator of the Milestone 312 ACE





Quand : le 16 et 17 mai 2018

Où : Spreespeicher building (Stralauer Allee 2, 10245 Berlin)

Billetterie