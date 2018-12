Bibliodys, conseils de lecture pour les personnes dyslexiques

C'était à l’occasion de la deuxième édition des Rencontres régionales « Lecture et dyslexie » organisées à Landerneau et Lesneven (29). Ce site dédié, en permanente évolution, propose de nombreuses fonctionnalités : une bibliographie d’ouvrages conseillés pour les personnes dyslexiques, une recherche d’ouvrages par critère (type de public, de documents, ou par thèmes).Il offre également une bibliographie-ressource de documents sur la dyslexie, un recensement des collections proposées par des éditeurs ayant une réelle démarche d’adaptation pour les « Dys », une cartographie des librairies bretonnes disposant d’un fonds adapté, des exemples de projets de médiation menés dans la région en bibliothèque ou en milieu scolaire...Cette bibliographie en ligne propose également des avis de lecteurs concernés par la dyslexie. Pour recueillir ces avis, les bibliothèques sont des lieux de médiation essentiels ; vous êtes les bienvenus pour nous accompagner dans cette démarche d’intérêt général, pour transmettre des recommandations de lecture et impliquer vos lecteurs dans des critiques d’ouvrages.Retrouver Bibliodys

en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne