Bibliothèque : l'offre de prêt numérique évolue fortement au Luxembourg

Depuis maintenant plus d’un an, le Luxembourg fait de gros efforts dans le développement de ses services numériques pour la BIbliothèque nationale. Refonte graphique, optimisation du moteur de recherche, et croissance de la numérisation.







Le devoir et l'engagement patrimoniaux

L'offre de prêt numérique en augmentation

Depuis la plateforme eluxemburgensia.lu, les internautes peuvent régulièrement découvrir de nouvelles œuvres proposées. Monographies et périodiques luxembourgeois sont passés sous les scanners pour répondre aux missions patrimoniales de l’établissement.« Par la numérisation et la mise en ligne des monographies et périodiques luxembourgeois, la BnL répond à une demande croissante du grand public et de la recherche scientifique de plus en plus intéressé aux méthodes des digital humanities. La numérisation de masse permet de rendre le patrimoine national écrit plus visible et plus facilement accessible, tout en garantissant la conservation optimale des originaux fragilisés par leur âge et/ou leur utilisation fréquente », indique l’établissement.Dernièrement, ce sont les publications imprimées du mouvement écologique qui ont été mises en ligne. « Publié pour la première fois en 1970 en tant que bulletin de liaison de l’“Association de la Jeunesse luxembourgeoise pour l’Étude et la Conservation de la Nature” (AJLECN), De Kéisécker a été édité par la suite par l’association “Jeunes et Environnement” et puis par le “Mouvement écologique” jusqu’en 2013 », précise-t-on.Ce périodique atteste de l’engagement des citoyens du Duché pour une meilleure qualité de vie, mais également leur implication en faveur d’une démocratie participative.Aujourd’hui, c’est une évolution considérable qu’annonce la Bibliothèque nationale du Luxembourg. Cette dernière a amélioré ses descriptifs bibliothèques pour plus de 600.000 ebooks, gratuitement disponibles.Cette offre recense les livres d’une trentaine d’éditeurs internationaux, en une centaine de langues. Elle balaye par ailleurs des sujets variés, sciences, droit, culture, histoire, art et divertissement. La moitié de ce catalogue est toutefois verrouillé numériquement, de sorte que la période de prêt, fixé à deux semaines, limite leur utilisation.Le Consortium Luxembourg gère la plus grande bibliothèque numérique au Luxembourg. La BnL coordonne le Consortium, elle centralise l’administration, la gestion des logiciels, l’accès et la négociation de licences. Son offre se compose de 78.000 titres de revues électroniques, 600.000 livres électroniques et 390 bases de données.Il est également à la tête de ebooks.lu, service de prêt numérique en français, anglais et allemand. Lancée par le Conseil supérieur des bibliothèques publiques et la Bibliothèque nationale de Luxembourg en 2015, cette offre inédite, qui comptait initialement quelque 80.000 ouvrages, regroupe désormais plus de 150.000 ebooks de littérature et de divertissement.