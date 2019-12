Bibliothèque numérique : numériser ses propres livres en quelques minutes

Il reste encore 12 jours de campagne, et le résultat est sidérant : à croire que les passionnés de la numérisation de livres sont légion. Le scanner est actuellement disponible pour quelque 100 €, et propose une solution permettant de numériser un ouvrage de 300 pages en une dizaine de minutes.Il dispose d’une capacité de 13 Megapixels, à 340 DPI, d’une petite pédale au pied pour garder les mains libres quand ont procède à la transformation de son ouvrage. Bien entendu, les pages ainsi passées sous l’appareil photo sont ensuite éditables avec un système d’OCR qui supporte 180 langues.Le tout repose sur un pied de 11,6x15,7 cm avec un potence d’une hauteur ajustable entre 33,4 com et 40,9 cm. Les images sortent avec une résolution de 4169x3120 et les vidéos, par défaut, de 1600x1200 px que l’on peut monter en 16:9 à 1920x1080. Il est compatible sur Windows et Mac OS et se branche tout simplement en USB.En somme, le Shine Ultra semble avoir bien des qualités, tant technologiques qu’en termes de mobilité.On trouvera plus d’informations à cette adresse Rappelons qu’en France, la numérisation de livres empruntés à la bibliothèque est absolument légale, dans la perspective de se constituer un catalogue d’ebook personnel. Évidemment, interdiction totale de diffuser à des tiers ou sur des réseaux une pareille numérisation. En revanche, il faut pour ce faire être possesseur de l’appareil qui sert à cette transformation numérique : ce peut être un smartphone, tout bêtement, ou ce scanner… À moins que l'on ne se fasse prêter un scanner, sous certaines conditions ...