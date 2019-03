Bibliothèque : plus d'un million de prêts de livres numériques en France

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En s’appuyant sur les données communiquées par le ministère de la Culture, le Syndicat national de l’édition propose une infographie présentant l’ensemble de ses services.« 4684 bibliothèques, soit 29 % des établissements de lecture publique, sont aujourd’hui raccordées à PNB. Ce développement à travers la France et les pays francophones s’accompagne d’une forte croissance du nombre d’emprunts (+45 % par rapport à 2017) : avec plus d’un million de prêts réalisés en quatre ans, PNB est un service pleinement opérationnel pour les lecteurs numériques », indique le SNE.C’est en tout 1,1 million de prêts qui ont été effectués entre janvier 2015 et décembre 2018 — avec 496.421 prêts sur l’année passée, contre 342 088 en 2017.À ce jour, on compte 57 librairies qui alimentent les bibliothèques, et 62,3 % des titres de l’offre grand public sont accessibles via PNB, soit 195.720 titres, contre 154.400 en 2018.En premier choix, c’est la littérature générale qui est empruntée, à 83,51 %, suivi des documentaires, à 7,22 % puis la bande dessinée à 5,51 % et finalement la jeunesse, à 2,12 %. Notons que 46,74 % des prêts s’effectuent sur de la nouveauté.Élément intéressant, si les emprunts s’effectuent toute la semaine, c’est majoritairement le week-end que les usagers y ont recours. Toutefois, c’est entre 14 h et 22 h que le plus grand nombre de prêts est enregistré. Notons qu'en 2018, les ventes de livres numériques au grand public ont dépassé 103 millions € – peut-être une corrélation ?