Bientôt, Sandman en version audio, avec la voix de Neil Gaiman 

Après l’annonce d’une adaptation en série chez Netflix, Sandman, la série de romans graphiques de Neil Gaiman aura également droit à sa version audio, apprend-on. Le projet, qui rassemble DC et Audible, sera dirigé par Dirk Maggs, écrivain et réalisateur qui collabore depuis longtemps avec l’auteur britannique.







Neil Gaiman sera fortement impliqué dans le projet, d’abord en tant que directeur artistique, producteur exécutif, mais également narrateur de Sandman. Cette adaptation sous forme audio avait déjà été envisagée il y a près de 30 ans, déjà par Dirk Maggs.



« Il avait contacté DC pour adapter Sandman en audiolivre. Cela ne s’est pas fait, et je suis heureux que cela ne se soit pas fait, car nous sommes actuellement dans l’âge d’or du format audio, et Dirk et moi sommes maintenant bien meilleurs dans nos domaines respectifs », a déclaré l’auteur britannique dans un communiqué.



Dirk Maggs a en effet depuis produit de nombreuses adaptation en livre audio comme



Pour rappel, la série originale a été publiée chez Vertigo. En France, Sandman est publié chez Urban Comics, traduit par Patrick Marcel. Au croisement de la mythologie, du conte, et des comics, ces romans graphiques reprennent le mythe de Morphée, à travers un marchand de sable nommé Dream. Six autres créatures sont également présentes pour personnifier d’autres aspects de l’univers.



« De tous les romans graphiques et bandes dessinées que j’ai dévorés tout au long de mon adolescence, Sandman a eu une influence et une inspiration toute particulière. C’est un chef-d’œuvre », a tenu à souligner Steve Carsey, directeur principal du contenu original chez Audible UK. « Travailler avec Neil lui-même a été un honneur. »



« J’ai adoré pouvoir être là pour parler du casting, pour lire les scripts et donner quelques conseils. Assister à ce qu’il se passait dans les studios, regarder la magie opérer et enregistrer ma voix. J’ai hâte que le monde entende ce que nous avons fait », s’est enthousiasmé Neil Gaiman.

Pour cela, un peu de patience, la sortie est annoncée pour l’été 2020. Des versions en français, allemand, italien et espagnol seront également publiées.