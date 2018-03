Bob, le facteur de l'espace, revient en jeu vidéo et en série

Bob, le facteur spatial créé par le graphiste québécois Guillaume Perreault aura bientôt son propre jeu vidéo. Il voyagera également jusqu’à nos petits écrans puisque ses aventures seront adaptées en dessin animé pour le plus grand plaisir des petits et des plus grands.

Bien qu’à destination des enfants à partir de 6 ans, les pérégrinations de Bob sauront passionner les lecteurs plus âgés. Alors, une fois l’album dévoré, tenez-vous prêt à retrouver le facteur de l’espace pour l’épauler dans les rencontres qui parsèment son nouveau parcours de livraison, smartphone à la main.

Les éditions La Pastèque et Urbania avec l’aide des Programmes Innovation du Fonds des médias du Canada et de Corus-FMC annoncent le développement du jeu vidéo sur plateformes mobiles. Le joueur prendra place auprès de Bob pour l’accompagner lors de sa tournée l’entraînant de planète en planète, indique l'éditeur.

Et si vous en voulez encore plus, les aventures de Bob seront également adaptées sur nos petits écrans sous forme de série animée. À l’heure actuelle, ce sont 78 mini-épisodes de 7 minutes qui sont annoncés. Et l’auteur est aux anges.

Guillaume Perreault confiait à Radio-Canada : « C’est un rêve qui se réalise ! L’enfant en moi est aux anges, mais l’adulte réalise que mon calendrier vient de se remplir considérablement pour les prochaines années ! »

Publiée pour la première fois en juin 2016 aux éditions de La Pastèque, la bande dessinée avait été élue au salon de Montreuil de la même année, Pépite des lecteurs France Télévisions dans la catégorie Petits.L’année suivante en mai 2017, elle avait été choisie par les jeunes des écoles d’immersion française de l’Ontario pour le prix Tamarac Express. L’album a également été finaliste du Prix jeunesse des libraires du Québec et du prix Joe Shuster.Guillaume Perreault - Le facteur de l'espace - La Pastèque - 9782923841892 - 18 €