Bookchoice veut faire lire “comme on clique sur Netflix ou Facebook”

Après son débarquement plutôt réussi au Royaume-Uni, le service BookChoice se lance en Australie et Nouvelle-Zélande. Ce modèle de lecture par abonnement propose le téléchargement de 8 titres en audiolivre ou ebook par mois. Coût de l’opération, 4,99 € AU.







Les titres sont accessibles via une application, pour les utilisateurs, et disponibles durant une période de 12 mois. En revanche, téléchargés depuis le site internet, vers un appareil de lecture, ils seront accessibles sans limites de temps.

Fondée en 2014 par le Néerlandais Boudewijn Jansen, Bookchoice a tout d’abord commencé son développement aux Pays-Bas, avant de se propager en novembre 2017 outre-Manche. À ce jour, la société revendique 40.000 membres payants aux Pays-Bas.

L’entreprise dispose de partenaires en Amérique latine et Afrique du Sud, ce qui laisse entendre comment la suite des événements va se dérouler.

« Notre mission est d’injecter plus de fun et de découvertes dans la lecture, et d’en faire une habitude plus quotidienne. Il n’y a aucune raison pour que les gens ne puissent pas cliquer sur un livre aussi facilement qu’ils le feraient sur Netflix ou Facebook », indique Nathan Hull, directeur commercial et responsable des contenus. Il travaillait précédemment chez Penguin Random House UK.