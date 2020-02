Bookstragrameurs, quelle prescription pour les livres ?

Magda K, CC BY 2.0

Bookstagram, l’Instagram des lecteurs

Et les lecteurs dans tout ça ?



On peut estimer que le rôle des bookstagrameurs se rapproche de celui du libraire. Ainsi, plus besoin pour le lecteur potentiel de se déplacer en librairie : il peut obtenir les mêmes services depuis chez lui, grâce à ses influenceurs favoris.



On peut dès lors s’interroger sur la subsistance des librairies indépendantes : recueillir les conseils d’un « libraire du net » ne pousserait-il pas les consommateurs à ouvrir un nouvel onglet Amazon depuis leur canapé et se procurer le dernier coup de cœur visionné... ?





Juliette Bacheré





Article réalisé et publié dans le cadre des travaux menés avec les élèves du Master 1 Apprentissage de l’université de Villetaneuse — Paris 13, spécialité Commercialisation du livre. Les étudiants sont invités à écrire sur un sujet lié au monde de l'édition, suivant des consignes de rédaction journalistique.





Il est impensable aujourd’hui de penser communication sans penser réseaux sociaux. Et ce crédo s’applique désormais pleinement aux milieux culturels ; par conséquent au livre et à l’édition.Il ne fait aucun doute que la maitrise des codes classiques de ces réseaux est nécessaire à la mise en place d’une politique de communication efficace, à travers la visibilité accrue que les réseaux sociaux peuvent apporter à une maison d’édition. Au-delà du fait de participer au renforcement, voire à la création de l’image de marque de celle-ci, la bonne utilisation des plateformes que sont Instagram, Facebook ou encore Twitter, permet la création d’une communauté engagée de lecteurs, avides de proximité et d’échanges.Cette communauté représente une véritable aubaine pour les petites maisons qui ne peuvent assurer une promotion accrue que sur les réseaux sociaux : elles vont ainsi pouvoir cibler dans cette communauté les membres les plus engagés et influents, et en faire des partenaires.Une nouvelle génération d’influenceurs fait alors son apparition, et on ne regrette pas qu’ils s’intéressent à la culture... Après cachets amincissants, produits de beauté et salles de sport, les influenceurs 2.0 font la part belle à la lecture.A l’origine de ce mot, un hashtag, outil privilégié du réseau social. Bookstagram, c’est aujourd’hui une véritable communauté d’acteurs du livre qui partagent une même passion, celle de la lecture. Les bookstagrameurs sont au cœur de cet ensemble : en mettant en scène leurs lectures et en partageant leurs coups de cœur, ces influenceurs augmentent la notoriété d’une maison.Avoir un ouvrage chroniqué par l’un de ces leaders de Bookstagram représente donc une opportunité non négligeable pour les maisons : cela génère inexorablement du trafic vers le site de la maison, et peut potentiellement conduire à des achats — même si l’on a encore du mal à mesurer l’influence des réseaux sociaux sur la vente de livres.Si l’on compte des centaines, voire des milliers de comptes de bookstagrameurs, la majorité étant de simples lecteurs désirant partager leur quotidien romanesque, certains se démarquent par leur maitrise quasi professionnelle du réseau.C’est le cas par exemple du compte de Clara, @ Thebookwormofnotredame , une jeune Parisienne férue de lecture (et probablement de photographie !). Ses mises en scène sont épurées et esthétiques, et lui permettent une visibilité record de quasiment 34.000 abonnés — une visibilité d’autant plus intéressante pour les maisons chanceuses dont elle fait la promo ! Atteindre de tels influenceurs va donc être un enjeu particulier pour les communicants en édition.