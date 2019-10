BookTube, le futur club de lecture de YouTube, arrive mi-octobre

Roger Salz, CC BY 2.0



On se souvient qu’en mars dernier, Michelle Obama avait fait une apparition remarquée, et remarquable, dans le cadre d’un club de lecture. Plus de 1,5 million de visionnages pour l’émission sobrement nommée BookTube où l’ex-première Dame était venue pour discuter de ses lectures et de ses mémoires, Becoming.YouTube, propriété de Google, investit désormais dans les contenus éducatifs, considérant l’attrait des utilisateurs pour les tutoriaux qu’héberge la plateforme. Pour Malik Ducard, en charge de YouTube Learning, l’approche passe par une responsabilisation des créateurs soucieux de partager des connaissances avec les internautes du monde entier. Et fournir des vidéos de qualité qui vont de la vulgarisation scientifique jusqu’aux cours de grammaire.BookTube n’est cependant pas l’unique initiative dans le secteur pédagogique que YouTube souhaite porter. La firme investit en effet de plus en plus pour garantir la production de didacticiels, séries sur le bricolage et autres — les thématiques les plus regardées sur la plateforme. En effet, l’année passée, YouTube dévoilait une enveloppe de 20 millions $ pour soutenir YouTube Learning, et financer les productions des YouTubers de qualité.La réalisation de BookTube est confiée à Boardwalk Pictures, pour garantir une animation et un véritable spectacle. Et si c’est à travers le livre que la filiale de Google attaque fort, il ne faut pas oublier qu’Apple vient de s’offrir les bons services d’Oprah Winfrey , présentatrice star aux États-Unis.Sur Apple TV+, à compter du 1er novembre, elle animera un club de lecture, avec pour premier invité Ta-Nehisi Coates.On imagine aisément que les vidéos de BookTube seront alors connectées à la librairie numérique de Google, Play Books, histoire de ne pas rater une occasion en or de vendre quelques ebooks.via Variety