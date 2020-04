Bookwire, en passe de s’imposer comme un géant du livre audio ?

Fondée en 2009, Bookwire est une entreprise allemande spécialisée dans l’édition numérique. Basée à Francfort, elle a depuis étendu ses activités dans de nombreux pays du globe, comptant désormais des bureaux à Madrid, Mexico ou encore São Paulo. Une croissance qui semble aller bon train puisque sur l’année 2019, la société se gargarise d’avoir enregistré une hausse des ventes de livres audio de 140 %.

Photo d'illustration – ActuaLitté CC BY SA 2.0



Dans un communiqué publié récemment, Bookwire fait état d’un bilan de ses ventes de l’année passée. Si en 2019, l’entreprise allemande a augmenté ses ventes globales de livres de 35 %, la croissance la plus haute concerne son pendant audio.



Sur ce seul segment, la société revendique une hausse de 140 % par rapport à l’année dernière. À la fin de l’année 2019, son catalogue de distribution comprenait 60.000 titres. Cette croissance a surtout été possible grâce à l’expansion du streaming, remarque Bookwire.



Plus de 800 millions d'écoutes ont en effet été enregistrées, soit trois fois plus qu’en 2018. Des chiffres qui s’expliquent en grande partie par un usage de plus en plus important des grandes plateformes de streaming musical comme Spotify, Apple Music, Deezer ou encore Napster.



« Ces chiffres confirment la décision que nous avons prise, voilà des années, de nous concentrer davantage sur l'audiolivre. En tant que premier moteur, nous sommes aujourd’hui un leader international dans ce secteur », a souligné le PDG Jens Klingelhöfer.



« Nous continuons également d’enregistrer une croissance dans le domaine du livre numérique sur notre marché principal c’est-à-dire les pays germanophones, ainsi qu'au Brésil et en Espagne » a-t-il repris. Les ventes d’ebooks ont en effet elles aussi connu une jolie hausse de 24 % sur les douze derniers mois. Le catalogue de livres numériques a atteint les 400.000 titres à la fin de l’année 2019.

Bookwire continue son expansion internationale



En plus de se féliciter pour le succès de son service d’impression à la demande (PoD), la société allemande s’est réjouie de cette expansion internationale. Selon les chiffres communiqués, la société comptait plus de 1700 clients à travers le monde, dont plus de 900 dans les régions germanophones.

Les autres pays importants étant l’Amérique latine et l’Espagne, avec un catalogue de 41.500 titres à la fin de l’année 2019, soit une augmentation de 22 % en un an. Et le Brésil, dont le catalogue compte désormais 45.000 titres, soit une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente.